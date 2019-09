HIT-Training: Wie du mit High Intensity Training noch schneller Muskeln aufbaust

Definitiv nicht. Dennoch verwenden teilweise sogar Trainer HIT und HIIT in einem Atemzug. Fehler! Auch wenn es so aussieht, als wenn ein Buchstabe einfach unter den Tisch gefallen wäre, unterscheiden sich HIT und HIIT enorm. Ein hochintensives Training (= HIT) ist ausschließlich über den Kraftaspekt umsetzbar. Das zweite I beim HIIT steht hingegen für "Intervall" und damit für den Kardioanteil innerhalb eines hochintensiven Trainings. HIT und HIIT unterscheiden sich zudem durchs Tempo. Beim hochintensiven Kraftsport soll jede Bewegung 7 Sekunden dauern, beim hochintensiven Kardiotraining kann es gar nicht schnell genug gehen. Bestes Beispiel für ein HIIT ist eine Tabata-Einheit. Hier ist genau festgelegt, wie lang die Vollgas-Intervalle und die Pausen sind, zudem geht das Ganze nicht länger als 4 Minuten. Generell gibt es für ein hochintensives Intervalltraining jedoch keine festen Regeln.

Zum anderen erreichst du das Effekt-Plus über das passende Gewicht. Auch wenn du sicherlich an enorme Hantelscheiben-Türme denkst, sind 10 % weniger Gewicht gefragt, als du üblicherweise bei einer Übung nutzt. Wer also beim Bankdrücken normalerweise 100 Kilo stemmt, trainiert beim HIT nur mit 90 Kilo. Jetzt zweifelst du noch mehr, wie dieses Konzept funktionieren soll? Der Clou liegt beim HIT neben dem Slow-Motion-Trainingstempo an dem Intensitätsplus nach dem durchgeführten Satz. Leg das Gewicht nach den 8 bis 10 Wiederholungen nicht ab, sondern versuche mit einer Intensitätstechnik (Beispiele siehe unten) den letzten Funken Kraft aus deinen Muskeln zu quetschen. Beispielsweise, indem du beim Bankdrücken nur noch den halben Weg ausführst oder dir von einem Trainingspartner helfen lässt.

"Jeder, der mindestens über ein Jahr Trainingserfahrung verfügt und Kraftübungen sauber und sicher beherrscht, kann High Intensity Training in seinen Trainingsplan einbauen", sagt Gießing. Wie oft du einen HIT landest, ist Geschmackssache. "Manche Männer führen hochintensive Einheiten für mehr Abwechslung über mehrere Wochen aus. Andere – besonders die, die zeitlich stark eingespannt sind – setzen ausschließlich auf HIT." Eines der besten Argumente für hochintensives Training ist die Zeitersparnis von 50 % gegenüber einem klassischen 3-Satz-Training. Daher finden sich unter den High-Intensity-Training-Befürwortern vor allem die Männer, die in ihren Berufen zeitlich stark eingespannt sind, aber dennoch effektiv trainieren wollen.

"HIT liefert genau das, was ein Krafttraining dazu beitragen kann, um abzunehmen – es erhält die größten Energieverbraucher, die Muskelmasse oder vergrößert sie sogar", erklärt Gießing. Jedoch ist hochintensives Training kein Freibrief für hemmungsloses Schlemmen. Der Kalorienverbrauch während einer Einheit ist schlichtweg zu gering. Jedoch trumpft ein High Intensity Training mit einem enorm hohen Nachbrenneffekt auf. Der fällt generell gesehen umso größer aus, desto größer die Muskelbeteiligung ist. "Beim HIT ist der Nachbrenneffekt riesig. Der Muskel-Glykogen-Speicher ist stark entleert und Kohlenhydrate, die direkt nach dem Training gegessen werden, gehen direkt in den Muskel", so der Professor. Und eben nicht in die Hüftrolle oder den Bauchansatz.

Übrigens bleibt auch die Motivation leichter oben, wenn du hochintensive Trainingseinheiten bevorzugst. Die Voraussetzungen sind grandios: "Der Wettbewerbsgedanke spornt extrem an. Männer testen gern, wie weit sie gehen können und wollen das Ergebnis in der nächsten Woche toppen", sagt der Experte.

Ganz wichtig ist, sich für ein High Intensity Training ausreichend aufzuwärmen. "Die Körperkerntemperatur zeigt an, wann ich warm genug bin. Dieser Zeitpunkt ist erreicht, wenn du leicht anfängst zu schwitzen. Daher empfehle ich vorab als Minimum 10 Minuten Kardiotraining", so Gießing. Zudem solltest du pro Übung einen leichten Aufwärmsatz ausführen. Der kann nur mit der blanken Hantelstange oder wenig Gewicht ausgeführt werden, beispielsweise beim Bankdrücken sind auch Liegestützen denkbar. Zur Intensitätssteigerung ist es möglich, die Pause zwischen Warm-up und eigentlichem Trainingssatz ausfallen zu lassen", sagt der Experte. Die Reihenfolge der Übungen richtet sich nach deiner Zielsetzung. Sprinter und Radfahrer beginnen mit Bewegungen für die Beine, Bodybuilder mit ihrem schwächsten Muskel. Für alle anderen lautet Gießings Empfehlung, die großen Muskeln vor den kleinen zu trainieren. "Beginne ich mit dem Bizeps, ist der später bei der Rückenübung zu schwach für die Ausführung, obwohl die Rückenmuskeln noch gekonnt hätten."

"Für eine Ganzkörper-Einheit solltest du 30 bis 45 Minuten einrechnen. Wer HIT im Split ausführt – was durchaus denkbar ist – kommt mit noch weniger Zeit aus", so Gießing. Wer hingegen deutlich länger als eine Stunde trainiert, blockiert sich selbst. Nach Ablauf dieses Zeitfensters sinkt nämlich der "gute", alias der den Muskelaufbau unterstützende, Hormonspiegel und macht Platz für das Stresshormon Cortisol. Dieses Hormon wirkt muskelabbauend, daher sind stundenlange Einheiten schlichtweg Unsinn.

5 Intensitätstechniken, die Männer für massiven Muskelzuwachs kennen müssen

Ok, du kriegst es hin, eine Kraftübung in nur einem Satz 8- bis 10-mal zu wiederholen. Sobald du mit diesem HIT-Basis-Ansatz vertraut bist, gehst du eine Stufe weiter. Und zwar, indem du mit jeweils einer (nie mehr, solltest du auch nur darüber nachdenken, steigerst du besser das Gewicht) der im Folgenden genannten Technik an der Intensitätsschraube drehst. "So ziehst du auch noch den letzten Funken Kraft aus deinen Muskeln, was zu ihrer totalen Ermüdung und damit zum maximalen Aufbau beiträgt", erklärt Buchautor Gießing ("Die besten Intensitätstechniken für maximalen Muskelaufbau", Books on Demand, um 25 Euro).

1. Cheating

Nein, hier geht es nicht darum, möglichst viel Ungesundes an einem Tag zu essen. Viel mehr richtet sich der Betrug an die Bewegungsausführung. Wenn du 8 bis 10 Wiederholungen in perfekter Technik abgeliefert hast, darfst du bei der oder den nächsten schummeln. Zum Beispiel, indem du beim Bizeps-Curl mit etwas Schwung aus der Hüfte arbeitest. Allerdings muss dir bewusst sein, dass das Verletzungsrisiko bei der Mogelei hoch ist. Darum sollte das Cheating nicht zu deiner favorisierten Intensitätstechnik mutieren.

2. Negativwiederholungen

Die meisten Übungen bestehen aus 2 Phasen: einer positiven oder auch konzentrischen und einer negativen beziehungsweise exzentrischen Phase. Zur Verdeutlichung denk an die Übung Dips. Das Hochdrücken ist positiv, das Absinken negativ. Auch wenn du es nicht mehr schaffst, dich nach oben zu drücken, gelingt es dir sehr wahrscheinlich, dich noch einige weitere Male absinken zu lassen. Hilf in der konzentrischen Phase einfach mit den Füßen nach, indem du dich auf einer Stufe oder ähnlichem abdrückst.