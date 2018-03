Workout-Check: Höhentraining für Ausdauersportler im Test

Fürs Höhentraining muss man in die Berge? Falsch! Redakteur Henning Lenertz blieb und lief in Hamburg. Seine Höhen und Tiefen im Video

Flagstaff, Iten, St. Moritz – als passionierter Läufer weiß ich, wohin die weltbesten Ausdauersportler zum Höhentraining fahren. Dass man dieses auch in Hamburg machen kann, ist mir neu. Und Neues wird getestet. Auf geht’s!

Erst mit Maske, dann ohne

Ich treffe Mareike Schumacher im Gesundheitszentrum LANS Medicum – hungrig, weil ich 2 Stunden vor der anstehenden Leistungsdiagnostik nicht mehr essen durfte. Nach einem Vorgespräch geht es in den Höhenraum. Anders als erwartet sind hier weder Türen noch Fenster abgedichtet. Nur ein Display an der Wand fällt auf: 0 Meter zeigt es an. „Bei der Spiroergometrie geht’s um maximale Leistungsfähigkeit, und die testen wir auf Meeresniveau“, so die Sportwissenschaftlerin, während sie mir die Atemmaske anlegt. Ich bin enttäuscht, dass ich heute nicht in der Höhe laufe. Das Laufband startet bei 7 km/h. Alle 2 Minuten kommt 1 km/h dazu. 22 Minuten später, bei 18 km/h, bin ich froh, dass ich nicht in der Höhe bin. Ich springe vom Band und ringe nach Luft, was durch die Maske nicht leicht ist. Erkenntnis: Ich bin fit, und die Frau neben mir kennt meine Schwellenwerte.

Erst langsam, dann schneller

Zwei Tage später: Die Luft im Höhenraum ist per Stickstoffzufuhr auf 2500 Meter eingestellt. Endlich! „Wir starten mit 9 km/h und schauen, wie der Körper reagiert“, sagt meine Trainerin. 9 km/h? So langsam bin ich nie. Während ich jogge, misst sie im Abstand von 15 Minuten die Sauerstoffsättigung im Blut. Der Wert zeigt, wie ich mit Höhe klarkomme. Nach 45 Minuten fühle ich mich elend, mein Puls steigt um 10 Schläge pro Minute. „Dein Herz versucht, den Sauerstoffmangel auszugleichen“, erklärt Mareike und stellt das Laufband auf 8,5 km/h. Der Puls sinkt. Nach 90 Minuten und 14 Laufkilometern bin ich fertig, nicht nur mit dem Training.

Erst niedrig, dann höher

Alle 3 Tage laufe ich in der Höhe. Immer 90 Minuten und immer schneller. Erst 9, dann 10, am Ende 11 km/h, ohne dass mein Puls den angepeilten Bereich verlässt. Ich merke, wie mir das Fehlen des Sauerstoffs weniger Probleme bereitet. „Dein Körper hat sich angepasst“, so Mareike. „Wir können höher trainieren.“ Die letzten 5 Einheiten laufe ich in über 3000 Metern Höhe (4500 sind möglich). Ob’s was gebracht hat? Klar, Pulsschlag und Sauerstoffsättigung haben sich nach 4 Wochen messbar verbessert.