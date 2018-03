Sexy Stimme: Hohe Frauenstimmen wirken anziehender

Frauen mit hoher Stimme haben bessere Chancen bei Männern – säuselt sie in süßen Tönen, ist er hin und weg

Ein hohes „Ich liebe dich“ klingt in Männerohren anziehender als ein gebrummter Liebesbeweis, so eine schottische Studie. Denn Männer finden hohe Frauenstimmen attraktiv, da sie diese mit Jugend und folglich mit Fruchtbarkeit in Verbindung bringen. Aber die Einschätzung, ob eine Stimme attraktiv klingt oder nicht, verläuft offenbar nicht nach streng objektiven Maßstäben. Denn säuselt sie „Ich mag dich nicht wirklich“, mag er ihre Stimme gar nicht mehr leiden, die Attraktivität hängt also auch ganz wesentlich vom Gesagten ab. Je positiver der Inhalt, desto attraktiver findet er ihre Stimme, so Studienautor Benedict Jones von der Universität in Aberdeen.

Um die Attraktivität der Tonlagen zu messen, ließ Jones vier Frauen die Sätze „Ich mag dich wirklich“ und „Ich mag dich nicht wirklich“ auf Band sprechen. Dabei veränderte er die Tonhöhen der selben Sätze nach oben und nach unten. Anschließend mussten 30 Männer die Attraktivität der Sätze bewerten.