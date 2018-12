Hüftschmerzen: Die besten Übungen für eine schmerzfreie Körpermitte

Was viele nicht wissen: Oft liegt es an der Hüfte, wenn das Kreuz schmerzt. Die besten Tipps für eine starke Körpermitte und gegen Hüftschmerzen

Die Hüfte ist der Schlüssel für Beweglichkeit und Kraft, kann aber auch Rückenleiden auslösen, wenn sie vernächlässigt wird. So stärken Sie das am meisten unterschätzte Gelenk.

"Ihre Hüften sind 3-dimensionale Maschinen", sagt der Hamburger Präventivmediziner Dr. Dominik Dotzauer, der sich unter anderem auf Krafttraining spezialisiert hat. An praktisch jeder Bewegung des Unterkörpers sind die Hüften beteiligt – vom Hocken und Springen bis hin zum Laufen und Heben. Als Scharnierzentrum helfen sie zudem, bei allen Bewegungen, die über Ihnen stattfinden – also Drücken, Drehen, Werfen und so weiter –, im Gleichgewicht zu bleiben. Und selbstverständlich halten sie die Hüften aufrecht, wenn Sie etwa einem Laternenpfahl ausweichen oder das Tanzbein schwingen.

"Optimale Hüften erzeugen Kraft, wenn man sich vorwärts oder rückwärts bewegt, und stabilisieren den Körper in Rotations-, Seitwärts- und Aufwärtsbewegungen", sagt Dotzauer. "Das Problem ist: Nur wenige Menschen haben optimale Hüften." Vor allem zu häufiges Sitzen ist schuld an unbeweglichen Hüften und Schmerzen in der Hüftgegend. Doch zur Panik besteht absolut kein Grund, denn es gibt Möglichkeiten, die volle Funktion des Hüftgelenks wiederherzustellen, auch wenn Sie bereits Probleme haben. Wir verraten, wie Sie das gesamte kraftproduzierende, körperstabilisierende Potenzial Ihrer Hüfte wieder aktivieren.

Die Hüfte besteht aus Beckenknochen (1), Kreuzbein (2), Oberschenkelknochen (3), Schambein (4) und Lendenwirbelsäule (5) © Intrapong / Shutterstock.com Warum sollte man seine Hüften gezielt trainieren? Die Hüfte spielt eine zentrale Rolle bei vielen Bewegungen. Hier sind 4 Gründe, Ihre Hüften wieder in Form zu bringen: 1. Mehr Power beim Workout Stabile, bewegliche Hüften ermöglichen es Ihnen, jede Übung in vollem Umfang und mit voller Kraft auszuführen. Und dadurch wird Ihr Training viel effektiver. Ein Paradebeispiel: Kniebeugen. Da können verkürzte Hüftbeuger dazu führen, dass Sie das Becken gar nicht richtig senken können. Das hindert Sie daran, schön tief in die Knie zu gehen, obwohl genau das die wirkungsvollste Variante dieser Übung ist. Weil es sich bei Hüftbeugern und Gesäßmuskeln um Muskelgruppen handelt, die sich gegenüberliegen und sich so gegenseitig beeinflussen, können Probleme mit den Hüftbeugern gleichzeitig die Aktivierung des Gesäßes bei Bewegungen wie Kettlebell-Swings ausbremsen. Und das bedeutet letztendlich weniger Kalorienverbrauch und weniger Muskelaufbau – ein sportlicher Grund, die Hüften so schnell wie möglich wieder in Schwung zu bringen. 2. Keine Rückenschmerzen Wenn Sie chronische Probleme mit der Wirbelsäule haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die Gesäßmuskeln nicht oft genug trainieren. Auch das ist meist auf eine durch das Sitzen verkürzte Hüftbeugemuskulatur zurückzuführen. Wenn Sie beim Herunterbeugen oder Hinüberlehnen Ihre Hüften anspannen, statt Ihr Gewicht auf die Gesäßmuskeln zu bringen, verlagert Ihr Becken die Last auf die Rückenmuskeln, was dort zu Schmerzen führen kann. Lange, trainierte, kräftige Hüftbeuger hingegen erlauben es den Gesäßmuskeln, sich beim Bücken und Stehen in einer idealen Position zu halten. Das entlastet dann die Rückenmuskulatur. 3. Weniger Knieprobleme Die Hüften helfen dabei, die Ausrichtung der Beine bis hin zu den Knöcheln zu kontrollieren. Fehlt jedoch ein Teil der Beweglichkeit oder Stabilität auf einer Bewegungsebene, schafft Ihr Körper unwillkürlich einen Ausgleich, indem er andere Gelenke stärker belastet. Meist sind das die Knie, die infolgedessen anfangen zu schmerzen – etwa auch beim so genannten Läuferknie. Dotzauer empfiehlt: "Arbeiten Sie an der Stabilität und der Beweglichkeit Ihrer Hüften, um Verletzungen und Schmerzen vorzubeugen." 4. Bessere Bauchmuskeln "Im Wesentlichen sind Ihre Hüften das Fundament, auf dem Ihr Rumpf aufgebaut ist. Also sollten Sie theoretisch in der Lage sein, den Bauch besser zu aktivieren, wenn Ihre Hüften stabil und beweglich sind", erklärt Dotzauer. "Achten Sie darauf, beim Training die richtige Körperhaltung zu bewahren. Beim Bauchmuskeltraining sollten Sie Ihr Becken nicht zu weit nach vorne (Flachrücken) oder zu weit nach hinten (Hohlkreuz) kippen – nur dann können die Bauchmuskeln richtig arbeiten." Das verbessert Ihre Balance beim Laufen und Heben. Außerdem sind Sie dann besser gewappnet für kniende oder einbeinige Übungen, die Ihre Bauchmuskulatur zusätzlich fordern.

Wer viel sitzt, hat häufig eine verkürzte Hüftbeugemuskulatur. Die Folge sind Rückenschmerzen © Olena Yakobuchuk / Shutterstock.com Wie behandelt man Hüftschmerzen? Wann sollte man zum Arzt gehen? Anhand dieser 3 Symptome erkennen Sie, welche Behandlung in Ihrem Fall die richtige ist: 1. Die Beweglichkeit ist eingeschränkt Das Symptom: Beim Training schaffen Sie's nur mit viel Mühe, den Rumpf durchzustrecken. Die Diagnose: Sie haben eine verkürzte Hüftbeugemuskulatur. Diese Muskeln sind für das Anheben der Beine verantwortlich. Da Hüft- und Gesäßmuskulatur eng miteinander verbunden sind, verliert infolgedessen der ganze Beckenbereich an Stabilität. In den meisten Fällen ist stundenlanges Sitzen die Ursache dafür, denn es bringt die Hüftgelenke dauerhaft in eine starre Position. Probleme mit den Hüftbeugern treten aber auch bei Läufern auf. Die Lösung: "Durch einfaches Dehnen des Hüftbeugers senken Sie das Risiko, diesen Muskel zu überfordern und in der Folge einen Muskelriss zu erleiden", sagt Dotzauer. Probieren Sie folgende Übung: Sie knien aufrecht auf dem linken Knie, der rechte Fuß ruht vor Ihnen auf dem Boden. Ziehen Sie Ihre Bauch- und Gesäßmuskeln fest zusammen, um Ihr Steißbein zu dehnen. Halten Sie die Position eine Minute lang und verstärken Sie die Dehnung, indem Sie die Hüften leicht nach vorne drücken. Seiten wechseln, das Ganze 3-mal wiederholen. 2. Das Hüftgelenk macht Geräusche Das Symptom: Sie hören ein Knacken in der Hüfte, wenn Sie Mountain-Climbers machen, in einen Ausfallschritt gehen oder einfach nur aufstehen wollen. Die Diagnose: Haben Sie keine Schmerzen, ist wahrscheinlich nur der Hüftbeuger überlastet. "Das Geräusch ist meist auf eine Verschiebung von Luftbläschen im Gelenk zurückzuführen", so Präventivmediziner Dotzauer. "Oder Sie hören, wie Bänder und Sehnen über Knochen springen." Spüren Sie jedoch zusätzlich ein Stechen im Hüftbereich, kann es auch ein Anzeichen dafür sein, dass Muskelgewebe gerissen ist. Die Lösung: Nehmen Sie sich eine zwei- bis dreiwöchige Pause von jeder Übung, die Unbehagen bei Ihnen verursacht. Wenn Sie sich danach immer noch beeinträchtigt fühlen, gehen Sie zum Arzt oder Physiotherapeuten, um ausschließen zu lassen, dass das Geräusch von einer tiefergehenden Verletzung verursacht wird. 3. Eine bestimmte Bewegung tut weh Das Symptom: Sie gehen in die Hocke oder in die Kniebeuge und spüren dabei ein unangenehmes Zwicken in der Hüftgegend. Die Diagnose: Es könnte sich um ein Hüft-Impingement handeln – der medizinische Begriff für eine ungenaue Passform von Hüftkopf und Hüftpfanne. Dabei schlägt der der höchste Teil des Oberschenkelknochens an den Rand der Hüftpfanne. Bei jungen Erwachsenen ist dies oft Ursache von Hüftgelenksschmerzen. Die Lösung: Gehen Sie damit in jedem Fall zum Arzt, denn wiederkehrende Hüftverletzungen dieser Art können in dem Gelenk Entzündungen oder gar Knorpelschäden verursachen, die Ihre Bewegungsfreiheit beim Sport und im Alltag einschränken. Ein Physiotherapeut kann alternative Bewegungen vorschlagen, die keine Schmerzen verursachen. "Manchmal reicht es schon aus, bei Kniebeugen die Füße etwas weiter auseinander zu positionieren und nicht so tief in die Beuge zu gehen", rät Experte Dotzauer.