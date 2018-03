Humor trainieren: So bringen Sie Frauen garantiert zum Lachen

Auch sexuelle Experimente oder das Ausleben von Fantasien ist in einer humorvollen Atmosphäre eher möglich, weil die Partner offen über Vorlieben und Wünsche sprechen können. Leistungsdruck, Angst vorm Versagen oder der Druck zum Orgasmus zu kommen, bleibt außerhalb des Schlafzimmers. Denn auch über Missgeschicke in der Kiste können humorvolle Paare bestens lachen – an Sex-Pannen erinnern sie sich sogar gern: "Weißt du noch damals in der engen Dusche in diesem Hotel?"

Wer schon einmal Kontaktanzeigen analysiert hat, stellt schnell fest: Die am häufigsten gesuchte oder angepriesene Eigenschaft ist Humor. Frauen wollen mit einem Mann lachen können. Denn gemeinsames Spaßmachen schafft Nähe, wirkt aufrichtig und lockert die angespannte Situation auf. Männer, die Probleme (in diesem Fall ihrer beider Nervosität) mit Humor überspielen können, beweisen, dass sie in der Lage sind, auch mit Problemstellungen souverän und humorvoll umzugehen. Frauen schließen durch Humor auf viele andere Eigenschaften, die häufig mit Humor verbunden sind – Freundlichkeit, Tugendhaftigkeit und Umgänglichkeit. Jemand, der sein Gegenüber zum Lachen bringen möchte, kann kein selbstverliebter Egoist sein. Doch nicht nur wenn es um die langfristige Beziehungsplanung geht, haben die Spaßmacher die Nase vorn. Auch auf einen One-Night-Stand lassen sich Frauen eher mit einem lustigen Kerl ein, so das Ergebnis einer britischen Studie der University of Stirling .

Sexpannen erwünscht: Liebe ohne Humor ist wie Sex ohne Schmierstoff. © g-stockstudio / Shutterstock.com

Ist Humor angeboren oder kann man ihn lernen?

Wer sagt, manche Menschen hätten keinen Humor, irrt. Denn Humor ist jedem Menschen angeboren, gehört sozusagen zur Grundausstattung jedes Menschen und hat nichts mit Vererbung zu tun. "Humor entwickelt sich, wenn wir sozial sind und das Leben vor allem als Herausforderung sehen. Das führt zu einer inneren Stärke, die uns befähigt, die Probleme des Lebens etwas wegzuschieben", so Krüger. Die Ausrede, dass Humorlosigkeit in den Genen läge, dass jemand einfach nicht gut über sich und andere lachen kann, hält also nicht Stand. Erziehung, Prägung und Umfeld bestimmen, wie ein Mensch mit Humor umgeht. Dazu kommt, dass wir im Alter ernster werden. Während ein Kind im Durchschnitt 400-mal am Tag lacht, tut es ein Erwachsener nur noch 15 Mal – und das ist noch viel. Das ist schade, denn so leben Sie nicht nur ungesünder, sondern sind auch in allen Lebensbereichen weniger erfolgreich – im Job, genauso wie in der Liebe. Damit Sie mehr zu lachen haben, sollten Sie also unbedingt weiterlesen.

Humor-Training: Mit diesen Tipps werden Sie humorvoller

Humor ist also ausbaufähig. Der Buchautor Dr. Wolfgang Krüger hat während seiner Forschungsarbeit 4 Humorbeschleuniger gefunden: "Man kann das Selbstbewusstsein steigern, die sozialen Beziehungen intensivieren, all das verwirklichen, was man immer aufgeschoben hat und Stunden der Stille suchen, in denen man auf seine innere Stimme hört. Wer das 100 Tage praktiziert, spürt eine innere Lebendigkeit – so entsteht Humor", sagt er. Die folgenden Tipps erleichtern Ihnen den Start in ein humorvolleres Leben:

Probieren Sie sich aus: Humor geht nicht auf Knopfdruck und braucht Übung. Um Ihren eigenen Humor wieder zu entdecken, können Sie sich langsam herantasten. Sicher kommen Sie auch immer wieder in Situationen, die komisch sind, in denen Sie aber die Klappe halten. Sprechen Sie doch mal aus, was so lustig ist (keine Witze auf Kosten anderer oder anzügliche Dinge!) – mit Sicherheit lacht jemand mit, der dasselbe denkt wie Sie. Fürchten Sie sich nicht davor, dass Sie jemand für Ihren Humor verurteilen könnte. Wir sind uns sicher einig: Weitaus schlimmer als Männer mit skurrilem Humor sind Menschen, die einen Stock im Allerwertesten haben.