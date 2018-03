Weibliche Reize: Hungrige Männer mögen kräftigere Frauen

Männer mit Hunger finden Frauen mit ein paar Kilos mehr attraktiver als Hungerhaken

Hungrige Männer stören sich nicht daran, wenn eine Frau keine Modelmaße hat, so eine englische Studie. Wer hingegen satt ist, entscheidet sich eher für schlanke Frauen. "Hunger beeinflusst das Denken, die Interessen und die Triebe", erklärt Martin Tovée von der Uni Newcastle.

In Ländern, in denen Lebensmittel knapp sind, werden dickere Frauen generell für attraktiver gehalten: Man traut ihnen eher zu, gesunden Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Auch wenn in England bislang keine Hungersnot ausgebrochen ist, konnten die Forscher das Phänomen bei hungrigen Studenten beobachten.

30 hungrige und 31 satte junge Männer wurden vor beziehungsweise nach dem Gang in die Mensa gefragt, welchen Typ Frau sie anziehend finden. Dabei bewerteten sie 50 Frauen, die ihre unterschiedlichen Figuren in Leggings präsentierten.