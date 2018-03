Vitamine: Diese Rezepte versorgen Sie mit allen Nährstoffen

Nie wieder Grübeln beim Kochen: Die Men’s-Health-Versuchsküche hat drei Rezepte entwickelt, die den Tagesbedarf an allen lebenswichtigen Nährstoffen in einer Mahlzeit liefern

Für fast alle Nährstoffe sprechen die Gesellschaften für Ernährung in Deutschland (DGE), in Österreich (ÖGE) und der Schweiz (SGE/SVE) Empfehlungen aus, die so genannten D-A-CH-Referenzwerte. Wie viel man wovon täglich zu sich nehmen muss, zeigen die drei hier vorgestellten Menüs für Männer. Ob mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch, jedes dieser Gerichte deckt den kompletten Tagesbedarf an allen wichtigen Nährstoffen.

Mineralstoffe und Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Spurenelemente – all das sind Nährstoffe, die lebenswichtige Funktionen erfüllen, dabei aber keine Energie liefern. Ohne regelmäßige Aufnahme der kleinen Helfer würde es mit Ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit mau aussehen. Weitere Infos dazu gibt es am Ende des Artikels.

Die hier präsentierten Mahlzeiten enthalten je 1300 bis 1500 Kalorien. Den Tagesbedarf an Kalorien (2400 bis 3000) und an den Energielieferanten (Fett, Kohlenhydrate, Proteine) decken sie bewusst nicht. So ist noch Platz für die eine oder andere Zwischenmahlzeit.