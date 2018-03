Perfektes Heimstudio: Ihr Profi-Fitness-Studio für zu Hause

Sportboden: Die ideale Ausstattung für den eigenen Fitness-Raum

Der ein bis zwei Zentimeter dicke Profi-Belag ist wie eine maßgeschneiderte Fitness-Matte. Er wird zumeist in 1-Quadratmeter-Stücken angeboten und kann so individuell in den Raum eingepasst werden. Geeignet für alle Übungen am Boden.

Qualitäts-Check Je leichter der Boden zu verlegen ist, desto besser. Perfekt sind Stecksysteme. Achten Sie darauf, dass die Unterlage rutschfest und leicht zu reinigen ist. Preis: um 180 Euro für sechs Quadratmeter, etwa bei www.sport-thieme.de.

Einsteiger-Übung: Statik-Liegestütze

Gehen Sie in die Liegestützposition, aber stützen Sie sich dabei auf Ihren Unterarmen ab. Spannen Sie den Körper an und heben Sie ein Bein, so weit Sie können. Diese Position etwa zehn Sekunden lang halten. Ihr Blick bleibt stets nach unten gerichtet.