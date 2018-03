Zeugungsfähigkeit: Spermaqualität im Sommer am besten

Die Spermaqualität unterliegt im Laufe des Jahres zyklischen Schwankungen, fanden spanische Forscher in einer Studie heraus: Im Sommer sind Männer am fruchtbarsten

Auch Männer haben einen Zyklus: Die Qualität der menschlichen Spermien scheint einer jährlichen Schwankung unterworfen zu sein. Spanische Wissenschaftler kamen zu diesem Ergebnis, nachdem Sie in den letzten 30 Jahren mehr als 10000 Spermaproben von Männern im Mittelmeerraum überprüft hatten. Sie untersuchten die Zahl der Samenzellen und das Flüssigkeitsvolumen der Proben.

Das Ergebnis: Im Frühjahr, ab März; steigt sowohl die Gesamtzahl der männlichen Geschlechtszellen an, als auch die der beweglichen, also zeugungsfähigen. Im Herbst, um den September, fällt diese Zahl wieder ab. „Frühlingsgefühle“ haben also scheinbar einen Sinn in der Evolution: Sie sollen die gute Qualität unters Volk bringen.