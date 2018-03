Cabrio: Freizügig im Winter?

2. AUFHEIZEN

Sorgen Sie dafür, dass es im Innenraum des Wagens schön mollig ist: dazu die Sitzheizung anschalten (wenn Sie eine haben) und das Gebläse bis zum Anschlag aufdrehen. Peters rät: „Stellen Sie die Lüftungsschlitze so ein, dass die warme Luft Ihnen direkt auf die Oberschenkel gepustet wird – denn da frieren Sie garantiert am meisten.“

3. REINSCHLÜPFEN

Ihre Hose sollte nicht allzu dick sein, denn wegen der Lüftung ist Ihr Fußraum schon bald richtig schön warm. Gut geeignet sind Reißverschlüsse oder Knöpfe an den Hosenbeinen, um sich untenherum bei Bedarf frei zu machen. Für genügend Gefühl am Lenkrad greifen Sie am besten zu dünnen Lederhandschuhen.