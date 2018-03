Medizin für Sie & Ihn: Individuelle Medikamente für Männer und Frauen

Viele Krankheiten treffen Männer und Frauen unterschiedlich oft – das könnte zu unterschiedlichen Medikamenten für sie und ihn führen

Der Unterschied beginnt im Kopf: Denn nicht nur physikalisch unterscheidet sich das männliche vom weiblichen Gehirn. Nun zeigt sich auch ein Unterschied in der Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten an: So leidet die Frau häufiger unter Depressionen als der Mann. Außerdem haben Frauen ein erhöhtes Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken. Die Parkinson-Krankheit tritt hingegen bei Männern häufiger auf.

Dabei ist die geschlechtliche Prägung des Gehirns ausschlaggebend. Entschieden wird das im Mutterleib und hängt – neben weiteren Faktoren – vom Hormon-Level ab. Ein höheres Level an Testosteron ergibt ein männlich geprägtes, Östrogen ein weibliches Gehirn. Dabei können weibliche Strukturen auch bei einem Mann vorkommen – und umgekehrt. "Dieser Unterschied wurde bei Transsexuellen gefunden", so Dick Swaab vom niederländischen Institut für Gehirnforschung in Amsterdam.