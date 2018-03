Men’s Health Workout-Check: Indoor-Klettern im Fitness-Test

In der Redaktion ist Kollege Björn Krause auf der Höhe. Jetzt zeigt er im Video-Test, ob er beim Indoor-Klettern alles im Griff hat

Mein Ziel ist klein und weit weg. Es liegt hoch oben am Ende der Kletterwand. Um das Top, den letzten Klettergriff der Route, zu erreichen, muss ich mich langmachen. Ich brauche Kraft, Ausdauer, Mut, Technik. Plus: eine Vertrauensperson, die das Seil sichert, das mich trägt.

Auf dem Boden bleiben

Die Sicherung übernimmt Tobias Höötmann, Klettertrainer in der Nordwandhalle in Hamburg. Bevor es an die hohe Wand geht, schickt er mich zum Bouldern, also Klettern in Absprunghöhe, ohne Seil. „Da kannst du dich an großen Griffen aufwärmen, das schützt Gelenke, Sehnen und Muskeln“, so Tobi. Schnell bin ich nicht nur warm, ich bin heiß. Ich will da hoch. Sofort!