Selbst-Management: Elektronisch gesichert

Finger weg von Post-its! Auf Papier gehen mehr Informationen verloren als im Computer, sagen Forscher

Was wirklich wichtig ist, sollten Sie besser im Computer speichern, als auf Papier festhalten: Eine Umfrage an der University of Washington in Seattle ergab, dass die Suchoptionen des Rechners wesentlich erfolgreicher sind.

Das Ergebnis im Einzelnen: 55 Prozent der Befragten berichteten, dass sie mindestens einmal wöchentlich Papierdokumente nicht wiederfänden. Demgegenüber gaben nur 17 Prozent an, ihnen gingen mindestens einmal in der Woche im Computer gespeicherte Informationen verloren.