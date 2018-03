Initiative ergreifen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Warten Sie nicht darauf, dass Ihre Herzensdame auf Sie zukommt. Ergreifen Sie die Initiative und zwar schnell

Sobald Sie Ihren Favoriten ausgecheckt haben, kommen Sie zur Sache. Geben Sie sich gar nicht erst Mühe, Phrasen und Gesprächseinleitungen auswendig zu lernen. Nicht jeder ist zum Schauspieler geboren und kann dabei die Natürlichkeit bewahren. Womöglich vergessen Sie in der Aufregung die Hälfte. Das wirkt nicht locker und erst recht nicht cool. Also: Gehen Sie hin, sagen Sie etwas Nettes, etwas Unverfängliches, etwas Situationsbezogenes. Das wirkt genau so: nett und unaufdringlich.

Wer wartet, nimmt diverse Gefahren auf sich: Je länger Sie mit Ihrem Auftritt warten, desto unsicherer werden Sie. Im schlimmsten Fall schnappt sich ein anderer die Dame Ihres Herzens oder die gute Frau geht von ganz allein. Also: So schnell wie möglich ran.