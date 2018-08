Biorhythmus: So krank werden Sie, wenn Ihre innere Uhr aus dem Takt gerät

"Lerchen" sind morgens schon topfit © 4 PM production / Shutterstock.com

Wie tickt meine innere Uhr?

In der Chronobiologie wird zwischen Lerchen und Eulen, also Frühaufstehern und Spätaufstehern unterschieden. Die meisten Menschen liegen irgendwo dazwischen, tendieren aber zu einem der Chronotypen. "Der Durchschnittsdeutsche geht um halb 1 ins Bett und steht um halb 9 auf – natürlich nur, wenn er arbeiten muss", so Spork. Ob Sie eher Lerche oder Eule sind, können Sie mit diesen Fragen einfach selbst herausfinden: Wenn Sie am Wochenende oder im Urlaub keinen Wecker stellen, wann sind Sie dann wach? Hauen Sie lieber früh oder spät von Partys ab? Wann treiben Sie lieber Sport: eher früher oder später am Tag? Lautet die Antwort in allen Fällen früh, dann sind Sie wahrscheinlich eher eine Lerche. Sind Sie später fitter, ist Ihr Chronotyp eher die Eule.

Wie gerät unser Biorhythmus aus dem Gleichgewicht?

Dafür gibt es eine Menge Gründe, der triftigste ist wohl die Arbeit. Bei den meisten Jobs ist man an feste Zeiten gebunden, ohne Rücksichtnahme auf die individuelle Innere Uhr. Besonders Nacht- und Schichtarbeit stellt ein hohes Risiko für einen intakten inneren Rhythmus da, weil Sie zu eigentlichen Ruhezeiten arbeiten. "Versuchen Sie mit Ihrem Arbeitgeber über flexiblere Arbeitszeiten zu reden, wenn Sie im Job nicht optimal leistungsfähig sind", rät Spork. Schließlich haben beide Seiten etwas davon, wenn Ihre Arbeitszeiten an Ihre Leistungskurve angepasst sind. Aber auch die Partylöwen unter Ihnen bringen ihren Rhythmus ordentlich durcheinander: Lange Abende liegen Eulen zwar meist gut, jedoch werden daraus auch meist kurze Nächte, besonders, wenn Sie am nächsten Tag früh raus müssen. Reisen in andere Zeitzonen und die Zeitumstellung bringen den Biorhythmus zudem durcheinander, auch wenn Sie sich an Zeitverschiebung nach einigen Tagen gewöhnen.

Was passiert, wenn die innere Uhr ständig aus dem Takt gerät?

Sie plagt ein ständiges Jetlag-Gefühl, obwohl Sie nicht verreist sind? Schuld könnte Ihr Lebensstil sein: Wenn Sie nicht auf Ihren inneren Taktgeber hören, drohen langfristig ernsthafte Störungen und Krankheiten.

1. Schlafstörungen

Schlaflose Nächte können eine Folge von einer gestörten inneren Uhr sein. "Sie sollten möglichst oft zur persönlichen Optimalzeit ins Bett gehen. Das ist dann, wenn man von alleine schläfrig wird. Das Gehirn schüttet zwei Stunden davor das Schlafhormon Melatonin aus", rät Spork. Wenn Sie sich ständig zu unterschiedlichen Zeiten schlafen legen, wird Ihnen das Einschlafen langfristig schwer fallen. So kann auch ein großes Schlafdefizit entstehen, das wiederum andere Konsequenzen hat. Auf Handys und Monitore sollten Sie übrigens am besten zwei Stunden vor der nächtlichen Ruhepause verzichten. Das blaue Licht der Bildschirme unterdrückt die Melatonin-Produktion.

