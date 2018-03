Dumm schläft gut: Intelligenz raubt Männern den Schlaf

Frauen insgesamt häufiger betroffen

Auch allein lebende, schlecht verdienende, ältere und kranke Männer schlafen schlecht, berichten die Forscher im Journal of Epidemiology and Community Health. In ihrer Studie fanden sie ebenfalls heraus, dass die Gesamtzahl der an Schlaflosigkeit leidenden Frauen doppelt so hoch ist wie die der Männer. Frauen werden dabei vor allem durch Kinder, das Fehlen eines Vaters und ein geringes Einkommen um den Schlaf gebracht.

An der Studie nahmen 40 000 Taiwaner ab 16 Jahren teil. Die Forscher befragten sie jeweils nach ihrem Einkommen, ihrem Beruf, ihrer Bildung und ihrer familiären Situation. Anschließend mussten die Probanden ihr Schlafverhalten auf einer Skala der World Health Organization bewerten.