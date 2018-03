Workout-Check: Intensives Intervalltraining Grit Strength im Test

Grit Strenght –Hochintensives Intervalltraining So geht‘s Jede Einheit besteht aus 6 Phasen. Jede Phase setzt mit ihren Übungen einen anderen Schwerpunkt, so dass am Schluss der gesamte Körper trainiert wird. Die Übungen werden schnell ausgeführt, der Puls bleibt hoch. So lange dauert‘s 30 Minuten, alle 3 Monate folgen neue Übungen Da geht’s Die Firma Les Mills bietet in vielen Studios Kurse an. Ob, wann und wo es Kurse in Ihrer Nähe gibt, können Sie unter w3.lesmills.com erfahren. So viel kostet‘s Meist Teil des Mitgliedsbeitrags, sonst ab 5 Euro pro Kurs Fazit Ein perfektes HIIT-Workout, um in kurzer Zeit sein Fitness-Level deutlich zu steigern. Eine gewisse Grundfitness sollten Sie für das Training allerdings schon mitbringen. Durch die hohe Intensität ist das Ganze auch ideal, um abzuspecken. Spaß ★ ★ ★ ★ ✩

Muskeln ★ ★ ★ ✩ ✩

Koordination ★ ★ ✩ ✩ ✩

Ausdauer ★ ★ ★ ★ ★