Persönlichkeitsbild: Ein Blick in die Augen verrät den Charakter

Leidenschaftlich oder vertrauensvoll – an den Augen können Sie die Persönlichkeit eines Menschen erkennen

Wenn Sie sich bezüglich des Charakters Ihrer Liebsten nicht sicher sind, dann schauen Sie ihr tief in die Augen: Da steht alles, was Sie wissen müssen. Denn die Iris (Regenbogenhaut) verrät, wie impulsiv, vertrauensvoll oder leidenschaftlich eine Person ist, so schwedische Wissenschaftler der Universität von Orebro.

Das Team um Matt Larsson hatte die Iris von über 400 Personen untersucht und dabei Fragen zur Persönlichkeit gestellt. Ergebnis: Diejenigen mit vielen Rillen auf der Iris sind oft neurotisch, impulsiv und für Begierden aller Art anfällig. Menschen mit kleinen Löchern auf der Iris sollen dagegen zärtlich, warmherzig und vertrauensvoll sein. Die Ergebnisse zeigen nach Angaben der Verhaltensforscher, dass zumindest einige Charakterzüge genetisch bedingt und nicht anerzogen oder erlernt sind.

Vorangegangene Studien hatten bereits gezeigt, dass ein Gen mit dem Namen PAX6 die Iris eines Embryos beeinflussen kann. Eine Mutation dieses Gens wird daher mit Impulsivität und mangelnden sozialen Kompetenzen in Verbindung gebracht.