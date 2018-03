Seitensprung-Indizien: Ist sie mir treu?

Ob Ihr Misstrauen berechtigt ist, finden Sie anhand dieser Indizien schnell heraus

Indiz 1 Der anonyme Anrufer legt auf, sobald Sie abheben.

Tipp Fragen Sie Ihre Partnerin, ob das bei ihr auch vorkommt. "Wenn sie ausweichend reagiert oder Unsicherheit zeigt, dann lässt das in der Tat nichts Gutes erahnen", sagt Reimer Dohrn, Paartherapeut aus Hamburg.

Indiz 2 Jeden Montag kommt sie viel später nach Hause.

Tipp Sagen Sie ihr, dass sie in letzter Zeit wenig zusammen unternommen haben und Sie am Montag mit ihr ausgehen wollen. "Kommt eine Ausrede, ist alles klar", sagt der Experte.

Indiz 3 Da ist neuer Schmuck, obwohl sie kein Geld übrig hat.

Tipp Fragen Sie sie nach dem Preis dafür. Sagen Sie, dass Sie den gleichen Klunker billiger gesehen haben. Wehrt Sie sich gegen den Umtausch? Vielleicht ist es ihr mehr Wert als Geld!

Indiz 4 Dass Sie Überstunden machen, lässt sie völlig kalt.

Tipp Vielleicht nutzt sie diese Zeit mit einem anderen – oder ihr ist die Zeit mit Ihnen nicht mehr so wichtig. Führen Sie Ihre Liebste aus, rufen Sie vom Job aus mal an, zeigen Sie ihr, dass Sie Ihnen noch wichtig ist.

Indiz 5 Im Bett wird nur noch geschlafen – nebeneinander.

Tipp "Schwer zu sagen, ob ein anderer im Spiel ist", so Dohrn. Statt mit Schuldzuweisungen, versuchen Sie es erst einmal mit einem Verwöhnprogramm. Wenn das nicht hilft, könnte es am Liebhaber liegen – also: an dem anderen oder an Ihnen.