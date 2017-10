Woran Sie erkennen, ob die Frau an Ihrer Seite die Richtige ist

Er will Kinder, sie lieber einen Hund. Schwierige Voraussetzungen für die Liebe © Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock.com

Ganz wichtig: Reden Sie mit ihr! Fehlende oder schlechte Kommunikation in einer Partnerschaft sind der Nährboden für Missverständnisse und das Gefühl vom Partner nicht verstanden zu werden. Unterschätzen Sie nicht die Kraft offener, ehrlicher Worte. Das sollten sich Paare einander schuldig sein.

Eine Entscheidungshilfe

Keine Frage, Reparieren ist häufig schöner als wegwerfen, und trotzdem: Bevor die Jahre ins Land ziehen und Sie sich irgendwann Vorwürfe machen, kostbare Zeit (Ihre eigene und auch die Ihrer Partnerin) verschwendet zu haben, sollten Sie handeln. Als Entscheidungshilfe haben wir 11 Fragen zusammengetragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie nicht (mehr) sicher sind, ob die Frau an Ihrer Seite die Richtige ist.

1. Lässt sie die Kirche im Dorf?

Wer schon einmal mit einer waschechten Drama-Queen zusammen war, wird diesen Aspekt zu schätzen wissen. Frauen, die jede Kleinigkeit zum Anlass nehmen, um Ihnen eine Szene zu machen, machen Ihnen auf Dauer das Leben schwer. Und dabei müssen nicht einmal mehr Sie selbst immer der Auslöser sein. Wer chronisch unzufrieden ist, gibt gern allem Möglichen in seinem Umfeld die Schuld für die eigenen Unzulänglichkeiten. Fakt ist: Eine erwachsene Frau sollte in der Lage sein, ihre Launen und Gefühle auch mal mit sich selbst auszumachen, ohne immer gleich andere mit ihrem Missmut runterzuziehen. Wer immer gleich auf 180 ist, macht sich auf Dauer nicht nur selbst kaputt, sondern offenbart damit gleichzeitig auch eine ziemlich große Portion Egoismus.

2. Begegnen sie sich auf Augenhöhe?

Wenn der eine dem anderen permanent die Welt erklären möchte oder Spaß daran hat, herumzukommandieren, wird's schwierig. Auch das Gegenteil, nämlich extreme Unterwürfigkeit und das Bestreben immer gefallen zu wollen, kann auf Dauer ganz schön nerven. Ein Beispiel: Am Anfang mögen Sie vielleicht noch Gefallen daran finden, sich besonders spendabel zu zeigen und alles zu zahlen. Aber wie fühlen Sie sich, wenn die Frau an Ihrer Seite das eiskalt ausnutzt; unterschwellig oder auch offenkundig? Möchten Sie so jemanden wirklich als Partnerin haben? Anderes Beispiel: Ihre Partnerin himmelt Sie an, überhöht Sie maßlos und macht sich selbst neben Ihnen ganz klein. Fühlt sich das richtig an? Wahrscheinlich nicht. Ein respektvoller Umgang, bei dem die Partner gleichsam fair miteinander umgehen und auf einer Stufe stehen, ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende und gesunde Paarbeziehung.

3. Steht sie zu Ihnen und ist sie stolz auf Sie?

Damit meinen wir nicht, dass sie zu Ihnen heraufschaut und auf ein Podest stellt. Das würde nämlich gänzlich mit Punkt 2 korrelieren. Eine Partnerin, die stolz auf Sie ist, nimmt Sie selbstverständlich und vor allem gerne mit, wenn irgendetwas ansteht – Geburtstage von Freunden, irgendwelche Feierlichkeiten oder auch einfach nur ins Gym. Es gibt Partner, die den anderen gern verstecken. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber sicherlich keine, die sie Ihnen mit gutem Gewissen nennen könnte. Wenn sie es wirklich ernst mit Ihnen meint, Sie liebt und schätzt, dann wird es ihr eine Freude sein, Sie mit zu den Menschen und Aktivitäten zu bringen, die ihr wirklich wichtig sind. Andernfalls sollten Sie sich fragen, ob Sie wirklich mit einem Menschen zusammenleben möchten, dem Sie irgendwie peinlich sind.

4. Teilen sie die gleichen Ziele und Lebensträume?

Sie möchte in den Süden auswandern und als Surflehrerin ihr Geld verdienen, während Sie vom Häuschen mit Vorgarten und 3 Kindern träumen? Um eine solche Beziehung aufrechtzuerhalten, muss einer von beiden irgendwann einen ziemlich heftigen Kompromiss eingehen. An dieser Stelle sollten Sie einmal in sich gehen und sich fragen, ob Sie wirklich bereit sind Ihre Träume aufzugeben, um in die ihrer Partnerin zu passen oder ob Sie damit leben könnten, dass die Partnerin ihre Träume und Ziele Ihren eigenen unterordnet. Eine solche Entscheidung zu fällen ist hart, aber absolut notwendig, wenn Sie sich nicht irgendwann vorwerfen wollen, Zeit verschwendet zu haben, weil man viel zu lange vor der Wahrheit davongelaufen ist.

5. Können Sie sich mit ihr kaputtlachen?

Bitte unterschätzen Sie nicht die Wichtigkeit von Humor in einer Beziehung. Sie glauben, Werte wie Treue und Verlässlichkeit sind doch viel wichtiger und Humor sei nur ein netter Zusatz? Fehlanzeige. Humor verbindet ungemein und macht das Leben zu zweit um so vieles reicher. Oder wie oft würden Sie sich mit einem Typen zum Biertrinken treffen, der nur über Fips Asmussen und Mario Barth lachen kann? Eben!

6. Können Sie mit ihr über restlos alles reden?

Und damit meinen wir nicht, was heute Abend gekocht wird und in welchen Kinofilm sie am Wochenende gehen. Können Sie mit Ihrer Partnerin auch Probleme wälzen? Ihre Sorgen und Ängste teilen? Haben Sie so viel Vertrauen zueinander, dass es gefühlt nichts auf dieser Welt gibt, das man mit ihr nicht besprechen könnte? Wenn Sie all das bejahen können – Gratulation! Damit dürften Sie vielen Paaren etwas ganz Entscheidendes voraus haben. Wer einen Partner an seiner Seite hat, der mit Verständnis und Geduld reagiert, der zuhören und fair diskutieren kann, darf sich tatsächlich glücklich schätzen.