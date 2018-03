In die Röhre gucken – und damit Geld machen

Die IT- und Multimedia-Branche bietet viele lukrative und imageträchtige Jobs. Die besten Links für den Sprung in die Branche haben wir Ihnen aufgelistet von allgemeinen Informationen bis hin zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die besten Seiten

www.studieren-im-netz.de: Die zentrale Anlaufstelle für alle, die ein (Aufbau-) Studium per Maus interessiert.

www.bmwi.de: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie informiert über Ausbildung und Förderung.

www.dmmv.de: Der Deutscher Multimedia-Verband bietet Infos rund um die Branche: Aus- und Weiterbildung, Förderungsmöglichkeiten, Jobbörse.

www.jobtel.vatm.de: Verband der Anbieter für Telekommunikations- und Mehrwertdienste mit Links zu Universitäten und Fachhochschulen, ausführliche Linksammlung zu Zertifizierungskursen, Lehrstellen und Jobbörse.

Wo Sie auch noch weiter kommen

Neben Universitäten, Fachhochschulen, Industrie- und Handelskammern gibt es eine Vielzahl privater Anbieter zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung. Hier empfiehlt sich jedoch die sorgfältige Prüfung der Angebote, da die Qualität in Bezug auf Umfang, Inhalte und technische Ausstattung sehr unterschiedlich ist. Hier können Sie Ihre Bildungsreise starten:

Allgemeine Informationen

www.studienwahl.de

Zum Thema Studium gibt es unzählige Webseiten. Hier kann man die Informationsreise beginnen und herausfinden, welche Unis überhaupt welchen Studiengang anbieten.

www.bmwi.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Beschreibung von Ausbildungsberufen, Datenbank zu den Förderprogrammen (z.B. für Existenzgründer) des Bundes, ,Bewerbungstipps, weiterführende Links.

www.neue-ausbildungsberufe.de

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Informationen über neue Ausbildungsberufe wie IT-System-Elektroniker, Fachinformatiker, IT-System-Kaufmann und Informatikkaufmann.

www.it-berufe.de

Zentralverband der Elektrotechnik und Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände. Infos über IT-Ausbildungberufe, Selbsttest für Berufseinsteiger, Links zu Lehrstellenangeboten, Forum zum Erfahrungsaustausch.

www.dmmv.de

Deutscher Multimedia Verband, Interessensvertretung der deutschen Online- und Offline- Multimedia-Branche mit 1100 Mitgliedern. Infos rund um die Branche, Ausbildung- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten, Jobbörsen.

www.it-arbeitsmarkt.de

Bei der Firma Net-Tec internet solutions, Heuchelheim, findet man einen Stellenmarkt und Informationen rund um den IT-Arbeitsmarkt, Firmenportraits, Tipps zur Bewerbung und viele nützlichen Links in die Branche.

Rund ums Studium

www.jobtel.vatm.de

Verband der Anbieter für Telekommunikations- und Mehrwertdienste e.V. (VATM). Alles rund um die Ausbildung IT-Bereich, Lehrstellen und Jobbörse. Links zu diversen Universitäten und Fachhochschulen, die telekommunikationsspezifische Studiengänge anbieten. Ausführliche Linksammlung zu Weiterbildungsseminaren und Zertifizierungskursen.

www.studienwahl.de

Das offizielle Online-Medium der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung und Bundesanstalt für Arbeit für Orientierungs- und Entscheidungshilfen sowie für alles rund um Studiengänge.

www.studieren-im-netz.de

Zentrale Anlaufstelle für Studienbeginner, Studierende, und alle, die sich für ein Studium mit der Maus interessieren. Auch Aufbaustudiengänge.

Weiterbildung

www.bibb.de

Info-Plattform rund um (Aus-) Bildung, Weiterbildung, Lernen, Berufsprofile etc.

www.dv-job.de

Die Job-Today Ag Berlin bietet neben einer Internet-Jobbörse mit ca. 6000 Stellenangeboten diverse Links zu Aus- und Weiterbildungsprogrammen mit einer Seminar-Suchmaschine sowie ein ausführliches Berufs-Glossar.

www.awi-seminare.de

Umfangreiches Seminarangebot aus allen relevanten IT-Bereichen.

www.daa-bw.de

Deutsche Angestellten-Akademie e.V. mit bundesweiten Trainingsmaßnahmen, Fort- und Ausbildungsangeboten an 280 Lehrgangsorten.

www.dekra-akademie.de

Vereint 120 Weiterbildungszentren in ganz Deutschland. Suche nach Regionen, Städten und Kursinhalten möglich.

www.sap-ag.de/germany/education/index.htm

Suchmaschine listet zum gewünschten Fortbildungsziel bundesweit verschiedene Seminaranbieter an. Durchweg berufsbegleitende Trainings und öffentlich geförderte Kurse. Außerdem mehrere Jobbörsen und umfassende Infos zur SAP-Software.

www.stiftung.bertelsmann.de/presse

In Zusammenarbeit mit der IHK Bielefeld führt die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh eine IT-Akademie, die sich mit Informationsveranstaltungen, Seminaren und Porojekten an Schüler, Studenten, Berufsumsteiger und Arbeitssuchende richtet, um über neue Berufe, Ausbildung, Karriere- und Berufschancen zu informieren.

www.arbeitsamt.de

Unter dem Botton „Kurse“ verbergen sich hunderte von Seminarprogrammen, die das Arbeitsamt ggf. bezahlt bzw. fördert.