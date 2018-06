Sexting: Die wichtigsten Tipps für heiße Nachrichten mit dem Smartphone

Begehren besteht generell aus Anziehung und damit verbundenen Hürden, erklärt Sztenc. Diese Hürden zu überwinden, macht den Reiz und das Spiel aus. Je verbotener etwas ist, umso mehr Reiz hat es, weiß der Experte. Für die perfekte Formulierung von erotischen Nachrichten gibt es kein Patentrezept. Das sei auch nicht der Sinn von Sexting. "Manche stehen auf Dirty Talk – und manche eben nicht. Teil des Spiels ist es, herauszufinden, was dem anderen gefällt", so der Experte. Die Mehrheit der Frauen wird nicht gern überrumpelt. Versuchen Sie, Gefühl zu zeigen und beschreiben Sie bestimmte Situationen so bildlich, als würden sie gerade passieren. Das wird sie zweifellos scharf machen.

"Um zu verhindern, dass man als Paar an sexueller Anziehungskraft verliert, kann man das Prickeln mit Dirty Talk aufrechterhalten", erklärt Experte Sztenc. "Sexting hat einen ganz klaren Flirtcharakter, Paare können sich so ihr Begehren und ihre Lust aufeinander zeigen", fügt er hinzu. Das kann auch riskant sein. Die Folgen sind teilweise unvorhersehbar und genau das macht den Reiz für viele Paare aus. Für diejenigen, deren Sexleben ein wenig eingeschlafen ist, können pikante Nachrichten wahre Wunder bewirken. "Schicken Sie sich von der Arbeit aus erotische Messages oder Bilder. Wenn Sie dann abends nach Hause kommen, haben Sie noch viel mehr, auf das Sie sich freuen können", rät der Experte. Es muss übrigens nicht immer unbedingt auf Sex hinauslaufen. Das virtuelle Vorspiel kann mitunter noch heißer sein als der Akt selbst. Seien Sie kreativ.

Beim Sexting können Grenzen auch mal überschritten werden © Dean Drobot / Shutterstock.com

So bügeln Sie Fehler wieder aus



Das Interessante an Sexting ist, dass es einen sicheren Raum darstellt. Man traut sich dabei einfach mehr als im echten Leben. Gerade deshalb passieren auch mitunter kleine Patzer, die wieder ausgebügelt werden müssen. Um Peinlichkeiten zu umschiffen, sollten Sie klein anfangen, mit sexy Anspielungen, wie etwa: 'Was würdest du tun, wenn ich gerade bei dir wäre?' Und arbeiten Sie sich langsam voran. Falls eine Nachricht von Ihnen doch mal zu heftig war, müssen Sie gegebenenfalls zurückrudern. "Mut zu Fehlern", appelliert Michael Sztenc. "Grenzen können auch mal überschritten werden, um diese eben auszutesten. Entschuldigen Sie sich, falls Sie merken, dass sie nicht so reagiert, wie Sie es sich erhofft haben“, sagt der Experte.

Fazit: Überbrücken Sie Peinlichkeiten

Sexting ist ein klares Flirtmittel. Es kann die Beziehung und das Sexleben ungemein aufpeppen. Aber bedenken Sie: Im schlimmsten Fall werden Ihre Nachrichten, die Sie Ihrer Angebeteten geschickt haben, weitergereicht. In so einer Situation heißt es zunächst: Ruhe bewahren. "Stehen Sie dazu und versuchen Sie, das Thema einfach zu vergessen", so der Sexualtherapeut. Männern wird übrigens in unserer Gesellschaft "Dirty Talk" eher verziehen als Frauen, weiß der Experte.