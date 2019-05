Hawaiihemd: Diese bunten Hemden sind voll im Trend

In diesem Sommer ist das Hawaiihemd der Trend! Das bunte Kurzarmhemd hat es zum It-Piece geschafft. Was Sie beim Styling unbedingt beachten sollten, erfahren Sie hier

Das Hawaii-Hemd gehört auf jeden Fall in die Trend-Kategorie "Ugly is the new cool". Vergleichbar mit den Dad-Sneakern, die ein sehr ähnliches Trend-Phänomen sind: Die klobigen Sportschuhe im 90er-Look, die Väter zum Rasenmähen tragen, waren auf einmal das Angesagteste, was man am Fuß tragen kann. So ergeht es diesen Sommer auch dem Hawaii- und Bowlinghemd. Bei den bunten Kurzarmhemden denken die meisten vermutlich an Klischee-Touristen mit Strohhut und umgehängter Kamera oder an Tom Selleck, der als Privatdetektiv Magnum Verbrecher jagt. Kurzum, die blumenlastigen Textillien waren ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ihr Träger in keinster Weise modischen Geschmack hat. Höchste Zeit, dass Hawaii-Hemd aus der Klischee-Mottenkiste zu holen.

