Stellenbörsen im Internet: Job meist per Mausklick

Bei der Jobsuche vertrauen die meisten Menschen mittlerweile auf Online-Stellenbörsen

Vier von fünf Jobsuchenden recherchieren in Internet-Stellenbörsen, um ihren Traumjob zu finden, so die Studie „Bewerbungspraxis 2007“. Mehr als die Hälfte der Befragten suchen dabei direkt auf Unternehmenswebseiten, zudem haben gut zwei Drittel ihren Lebenslauf in Datenbanken von Online-Stellenbörsen gespeichert. Für die Studie hatten 10.000 Personen bei einer Internetbefragung der Uni Frankfurt/Main über ihre Jobsuche im Internet berichtet.