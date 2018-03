Online bewerben: Jobsuche im Internet

Die K-Frage

Um sich Ihren Traumjob zu angeln, brauchen Sie den perfekten Köder. In Ihrem Fall: die perfekte Online-Bewerbung. „Nicht jedes Unternehmen möchte individuell gestaltete Unterlagen haben“, sagt Uwe Schnierda, Geschäftsführer der Karriereakademie in Bredenbek. „Aus Kosten- und Zeitgründen werden immer häufiger standardisierte Formulare ins Netz gestellt, die es auszufüllen gilt.“

Dabei droht auch die größte Gefahr: sie zwischen Tür und Angel auszufüllen. „Vom Zeitaufwand her gibt es keinen Unterschied zwischen einer Bewerbung in Papierform und der Online-Version. In beiden Fällen sollten Sie reichlich Zeit investieren, präzise formulieren und Rechtschreibfehler vermeiden“, rät Buchautor Schnierda („Die gelungene Online-Bewerbung“, Campus, 15 Euro). Drucken Sie die Formulare aus und schreiben Sie in Ruhe hinein. Für Schnelligkeit gibt’s keinen Preis; überflüssige Eile kann jedoch dazu führen, dass Ihre Bewerbung umgehend im Mülleimer landet.