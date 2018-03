Samen-Burnout durch Marihuana: Joints verlangsamen Spermien

Marihuana benebelt nicht nur Gehirn, sondern auch Spermien: Sie machen zu früh schlapp. Eventuell macht Kaffee ihnen aber wieder Beine

Auch Spermien werden high von Joints. Nur leider mit dem negativen Effekt eines Burnouts, wie Wissenschaftler entdeckt haben. Lani Burkman von der Universität Buffalo, USA, sagt: "Die Spermien von Marihuana-Rauchern bewegen sich zu schnell in einem zu frühen Stadium. So sind sie ausgebrannt, bevor sie überhaupt die Eizelle erreichen."

Der Forscher untersuchte das Ejakulat von 22 Männern, über einen längeren Zeitraum etwa zwei Joints pro Tag geraucht hatten. Im Vergleich zu Nichtrauchern hatten sie deutlich weniger Samenzellen. Außerdem spurteten die Zellen viel zu früh los. Normal sei, dass Spermien um so beweglicher werden, je näher sie an die Eizelle kommen. Die Joint-Spermien waren aber dann schon erschöpft, hätten also keine "Kraft" mehr für die Befruchtung.