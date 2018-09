Anti-Aging: 5 Pflege-Tipps, die Sie locker 5 Jahre jünger aussehen lassen

Ein Beitrag geteilt von Redken Brews (@barbersandbrews) am Feb 25, 2018 um 10:28 PST

Klingt widersprüchlich - graue Haare machen schließlich alt, oder? Kommt drauf an. Fakt ist: Frauen finden graue Haare sexy. Promi-Männer wie George Clooney oder Transformers-Star Josh Duhamel färben ihre grauen Haare nicht, sondern lassen sie natürlich wachsen – und das sollten Sie auch tun! Stellen Sie nur sicher, dass es ein edles Grau ist.

So viel ist klar: Die Haare streng über die Ecken kämmen oder sich einen seltsamen Pony schneiden lassen, geht gar nicht. Das lenkt den Blick nur noch mehr auf die lichten Stellen. Viel lässiger und vorteilhafter ist es, die Haare mit Pomade lässig durchzustrubbeln. Denn dann fallen die längeren Haare am Oberkopf lässig über die kahl werdenden Stellen und lassen sie sexy erscheinen.

Graue Haare sind in der Regel drahtiger und glänzen weniger. Deshalb sollten Sie ein Shampoo mit besonders pflegenden Inhaltstoffen anwenden und am besten auch einen Conditioner benutzen, der die Haare weicher macht. Absolut uncool ist es, wenn die Grauen einen Gelbstich bekommen. Dagegen helfen spezielle Shampoos für silbernes Haar, die den Gilb-Effekt mindern und den Grauton veredeln (z.B. PowerGrau Shampoo von ALPECIN ) .

Ihr Kumpel ist in seinen 40ern, aber seine glatte, fast faltenfreie Haut lässt ihn locker 10 Jahre jünger aussehen? Glauben Sie ihm nicht, wenn er behauptet, gute Gene allein seien verantwortlich für sein gutes Aussehen. Wer mit 40 wie 35 oder sogar 30 Jahre jung aussehen will, sollte sich bereits mit Ende 20 eine feste Hautpflege-Routine angewöhnen:

Um den coolen Out-of-bed-Look den ganzen Tag bei zu behalten, brauchen Sie eine flexible Pomade ( z.B. Strand Matte Matt-Paste von GOT2B ). Verreiben Sie einen münzgroßen Klecks zwischen den Händen und streichen Sie sie durchs Haar. Kurz zerzausen, dann in Ruhe lassen.

4. Benutzen Sie Anti-Aging-Augencreme – jeden Tag!

Sie tun sich einen großen Gefallen, wenn Sie morgens und abends eine Augencreme benutzen und zwar gleich nach der Reinigung und vor der Feuchtigkeitscreme (z.B. Age Defender Eye Repair Anti-Aging-Augenpflege für Männerhaut von Kiehl’s). Denn die Haut unter den Augen ist die dünnste am ganzen Körper. Deswegen zeigen sich hier auch die ersten Falten. Gern werden sie als Lachfalten verharmlost, doch schnell werden weniger attraktive 'Krähenfüße' daraus. Männer, die diese empfindliche Region regelmäßig mit Creme aufpolstern und schützen, sehen länger jung aus.

5. Trimmen Sie Ihre Körperhaare, um jünger auszusehen

Trimmen Sie Ihre Brusthaare auf ein Minimum. Zahlreiche Studien belegen: Das ist genau das, was Frauen mögen. Wer lange jung aussehen will, sollte aber auch alle anderen Körperhaare im Blick behalten. Denn die Haare wuchern – außer auf dem Kopf, leider – mit den Jahren immer wilder und an ungewohnten Stellen.