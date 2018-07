Menstruation: So ticken Frauen während der Periode

"Ich will Schokolade!" Auch Fressattacken können vor oder während der Periode auftreten (und der "Ich bin fett"-Aussage noch einen Anlass geben). "Es gibt nichts, das nachweisbar gegen solche Symptome hilft", erklärt der Frauenarzt. Er empfiehlt, in der Zeit möglichst wenig Versuchungen vorrätig zu haben. Gibt Ihre Liebste keine Ruhe, versuchen Sie es mit gesünderen Varianten wie dunkler Schokolade oder Vollkornnudeln. Aber Vorsicht: Hat Ihre Freundin das Gefühl, Sie enthalten ihr etwas vor oder bemuttern sie, kann es schnell krachen.

"Es gibt kein Allheilmittel gegen die Regelbeschwerden", erklärt Bühling, "da muss man meistens einfach durch". Aber trotzdem können Sie mit diesen Tipps das Schlimmste umgehen und Ihrer Partnerin durch die Zeit helfen. Wenn sie also Folgendes sagt, wissen Sie, was zu tun ist:

Schlechte Nachricht: Das wissen Frauen meistens selbst nicht so genau. Und noch schlechtere Nachricht: Es widerspricht sich oft. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Mit Geduld und Nachsicht liegen Sie immer richtig. "Das Beste, was Männer tun können, ist Verständnis zu zeigen", rät der Gynäkologe. "Nehmen Sie die Beschwerden und Beeinträchtigungen ernst, statt sie nur als PMS abzutun. Denken Sie daran, dass auch Ihre Stimmung durch Hormone wie das Testosteron beeinflusst werden kann." Am besten fragen Sie sie ganz offen, was sie in diesem Moment braucht. Wenn es für beide okay ist, kann Sex auch eine tolle Methode sein, um der Frau während ihrer Periode zu zeigen, wie attraktiv man sie findet – und es kann sogar einige der Schmerzen mildern.

Reagieren Sie auf die Launen Ihrer Liebsten während ihrer Periode spielerisch © g-stockstudio / Shutterstock.com

5. Wie fühlt sich PMS an?

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause, der Rücken und der Kopf schmerzen vom Arbeiten und Sie haben einen Riesenhunger auf irgendwas Ungesundes. Sie gehen am Spiegel vorbei, dabei sehen Sie in Ihrem Gesicht einen fiesen Pickel und Ihr Bauch war auch schon mal flacher. Als Sie sich umdrehen, bemerken Sie auch noch einen ekligen Fleck auf Ihrem Hintern, weil Sie sich vorhin in ein Stück Schokolade gesetzt haben und damit die ganze Zeit herumgelaufen sind. Auf dem Weg in die Küche stoßen Sie sich dann noch versehentlich einen Stuhl in den Bauch und krümmen sich vor Schmerz. So in etwa fühlt sich PMS an.

6. Was kriegen Männer vom Zyklus mit?

Wenn Ihre Freundin ihre Periode hat, merken Sie es aller Wahrscheinlichkeit auch und leiden mit unter den Stimmungsschwankungen durch die Hormone. Da müssen Sie jetzt gemeinsam durch. Aber der Zyklus kann noch ganz andere Auswirkungen auf die Partnerschaft haben. "Wie in der Schwangerschaft auch, kann der erhöhte Östrogenspiegel in der Mitte des Zyklus die Libido der Frau erhöhen", erklärt Bühling. Heißt: 1 bis 2 Wochen nach ihrer Periode bekommt die Frau ihren Eisprung und Sie mit etwas Glück mehr Sex!

Ihre Freundin nimmt die Pille und überlegt, sie abzusetzen? Dann strengen Sie sich am besten ein wenig mehr als sonst für die Beziehung an, sonst könnte Ihre Liebste sich bald nach jemand anderem umsehen! Der Zyklus beeinflusst nämlich auch das Beuteschema. "Die Hormone entscheiden, ob Frauen einen Ver- oder Besorger wollen", so Bühling. Das bedeutet, dass sie während des Eisprungs eher nach einer "sicheren Partie" suchen, die restliche Zeit eher nach einem maskulinen Typ.

>>> So retten Sie Ihre Beziehung

"Laut einer Studie geben sogar Lehrer, deren Partnerin gerade PMS oder ihre Tage hat, schlechtere Noten", sagt Bühling. Ob das aber tatsächlich eine biologische Ursache hat, ist unklar. Er vermutet, dass es eher daran liegt, dass schlechte Laune einfach ansteckend ist.

7. Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Tampons und Binden?

Das Warum ist schnell geklärt: Keine Frau ist wie die andere und keine Menstruation wie die davor und so braucht man für jeden Anlass etwas anderes. Damit Sie beim nächsten Einkauf genau das Richtige mitbringen, hier ein kleiner Guide:

Tampons

Generell gilt: je kleiner, desto angenehmer und hygienischer. Ist die Regel aber stärker, sind größere Tampons praktischer. Achten Sie auf die Tropfenanzeige auf den Packungen. Je mehr Tropfen zu sehen sind, desto saugstärker ist der Tampon. Spezielle Oberflächen lassen ihn leichter einführen, Flügel sorgen dafür, dass nichts an dem Tampon vorbeiläuft. Sex mit einem Tampon ist allerdings ein absolutes No-Go!

Soft-Tampons

Meinten wir gerade, Sex mit Tampon geht nicht? Stimmt, bis auf diese spezielle Ausnahme. Diese Tampons sind kleine, dreieckige Schwämmchen ohne Rückholband, mit denen Sport, Schwimmen und auch Sex kein Problem ist. Theoretisch eine super Sache, nur ist es extrem umständlich, die Dinger wieder rauszuholen.

Binden

Hier ist das Angebot besonders groß. Es gibt wie bei den Tampons unterschiedliche Größen, auch hier zu erkennen an der Tropfenanzeige. Flügel sorgen für sicheren Halt, Binden mit farbigen Strukturen sollen sich oft besonders trocken anfühlen, Parfüme ein extra hygienisches Gefühl geben. Slipeinlagen sind meistens nicht geeignet für die tatsächliche Regel, weil sie relativ klein sind; dicke Binden (häufig in besonders großen Verpackungen) empfinden einige Frauen als unangenehm.

Menstruationstassen

Sie sind ein relativ neuer Trend. Jahrelang haltbar und hygienisch, sorgen sie für weniger Müll während der Periode. Trägt Ihre Partnerin die Tasse allerdings beim Sex, könnte das für Sie unangenehm drücken oder das Blut läuft aus.

Die Periode ist ein notwendiges Übel, das für keinen der Beteiligten angenehm ist. Wenn Sie Ihrer Partnerin aber das Gefühl geben, die Beschwerden ernst zu nehmen und sich nicht davor zu ekeln, macht es ihr die Zeit aber angenehmer – und das wird sie Ihnen in jedem Fall danken!