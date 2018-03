Dunkler Teint ist schön

Egal, ob es gesund ist, in der Sonne zu liegen oder nicht: Männer finden Frauen mit dunklem Teint attraktiver als helle Hauttypen.

Nicht jede kaffeebraune Schönheit kann auf eine Fünf-Sekunden-Chance mit Boris Becker hoffen. Doch der Besuch eines Solariums lohnt sich für alle Frauen – zwar nicht unbedingt aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen, aber wegen des erhöhten Flirt-Faktors.

In einer Studie fanden Wiener Forscher heraus, dass Männer wohl gebräunte Frauen anziehender finden als Hellhäutige. Die Untersuchung ergab ferner, dass Männer eher auf feine als auf grobporige Haut stehen.

Die Wissenschaftler des Ludwig-Boltzmann-Instituts in Wien begründeten ihre Forschungsergebnisse so: Eine dunkle, feinporige Haut wird im Unterbewusstsein mit Gesundheit und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht und daher als schöner empfunden.