5 fiese Kalorienbomben auf dem Weihnachtsmarkt entschärft

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt endet oft in einem völligen Kalorien-Overkill – Schluss damit! So sagen Sie Fettbomben, wie Bratwurst und Reibekuchen, den Kampf an!

Auch wenn das Jahr mal wieder viel zu schnell vergangen ist, die Freue auf den ersten Weihnachtsmarktbesuch ist jedes Jahr aufs Neue riesig. Eine obligatorische Bratwurst darf hier natürlich nicht fehlen. Wird die dann noch mit ein paar Tassen Glühwein heruntergespült, verschwindet das im Sommer hart erarbeitete Sixpack so schnell unter einer Fettschicht, wie die Dächer der Weihnachtsmarktstände unter einer Schneedecke. Denn eines haben (fast) alle Weihnachtsmarkt-Leckereien gemeinsam: eine große Portion Fett, Zucker und Kalorien.

Wir nehmen für Sie die klassischen Kalorienbomben auf Weihnachtsmärkten unter die Lupe und verraten Ihnen, zu welchen gesundes Alternativen Sie guten Gewissens greifen können.

1. Bratwurst

So knusprig und lecker sie auch sein mag, wenn Ihnen Ihre Figur nicht Wurst ist, sollten Sie einen Bogen um Bratwürste machen. Eine Schweinsbratwurst hat satte 430 Kalorien – und vergessen Sie nicht die Extra-Kalorien für Ketchup, Senf und Brot. Auch Kalbsbratwürste schneiden im Kaloriencheck nicht viel besser ab.

1 Bratwurst (150 g) enthält: 437 Kalorien, 23 Gramm Eiweiß, 0 g Kohlenhydrate und 38 Gramm Fett

Kalorienarme Alternative zur fettigen Bratwurst

Alternativen zur Bratwurst gibt es so einige: Wie wäre es zum Beispiel mit einem gegrillten Putenspieß? Der ist das perfekte Muskelfutter, denn Putenfleisch hat rund 20 Gramm Protein pro 100 Gramm. Ein weiterer Vorteil: Protein sättigt langanhaltend, so dass es Ihnen leichter fällt, anderen Leckereien zu widerstehen. Auch Grünkohl mit Kassler ist eine gute Wahl oder Burgunderschinken – ohne Brötchen ist der sogar Low Carb.

2. Glühwein

Ein Weihnachtsmarktbesuch ohne Glühwein? Kaum vorstellbar. Doch leider hat Glühwein zumindest kalorientechnisch einen bitteren Beigeschmack. Und wenn Sie Ihren Glühwein am liebsten mit Schuss genießen, schießt Ihr Kalorienkonto noch einmal zusätzlich in die Höhe. Außerdem sättigen flüssige Kalorien so gut wie gar nicht. Plus: Alkohol legt die Verdauung lahm und hemmt Ihre Fettverbrennung. Auch ambitionierte Kraftsportler tun Ihren hart antrainierten Muskeln mit Glühwein nichts Gutes, da Alkohol sich negativ auf das Muskelwachstum auswirkt.

1 Glas Glühwein (200 Milliliter) liefert: 210 Kalorien, 0 Gramm Eiweiß, 29,5 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett.