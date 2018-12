Kalorien sparen an Weihnachten: So überlebt Ihr Sixpack die Adventszeit

Ob im Supermarkt, beim Weihnachtsessen mit der Familie oder auf der Firmenfeier: Kalorien lauern in der Weihnachtszeit überall. Mit unseren Tipps tappen Sie in keine Fettfalle mehr

Ein Monat voller Verlockungen: Der Dezember hat es kalorientechnisch in sich: Glühwein, Gänsebraten, Plätzchen. Doch auch wenn die Adventszeit kurz ist, sollte man ihre Auswirkungen auf die Figur nicht unterschätzen. Hinzu kommt, dass der vorweihnachtliche Stress wenig Zeit fürs Fitness-Studio lässt. Geschenke wollen besorgt werden und bei der Arbeit wird es nochmal so richtig stressig.

>>> 5 Kalorienbomben auf dem Weihnachtsmarkt entschärft!

Aber wie heißt es doch so schön: Summer bodies are made in winter. Wer also beim Anblick von Braten, Lebkuchen und Knödeln nicht völlig eskaliert und die schlimmsten Kalorienbomben mit ein paar Tricks clever entschärft, erleichtert sich die Arbeit für den Sommer.

Hier kommen die vier größten, vorweihnachtlichen Kalorienfallen – und unseren besten Tipps, wie Sie diesen gekonnt aus dem Weg zu gehen.

1. Kalorien auf dem Weihnachtsmarkt sparen

Nach gesunden Snacks suchen Sie auf Weihnachtsmärkten eher vergeblich. Glühweinstände und Bratwurstbuden gibt es dafür an jeder Ecke. Blöd, dass dann auch noch alles so gut duftet! Doch mit ein paar einfachen Tricks verhindern Sie ein Fressgelage auf dem Weihnachtsmarkt, das Sie hinterher bereuen werden.

>>> So viele Kalorien haben Glühwein, Grog & Co.



Gehen Sie nicht hungrig auf den Weihnachtsmarkt

Wir kennen das Phänomen aus dem Supermarkt: Wer hungrig einkaufen geht, greift eher zu ungesundem Kram. Das Gleiche gilt für den Weihnachtsmarkt. Eine Tasse Glühwein vorweg regt den Appetit zusätzlich an. Besser: vorher eine Kleinigkeit essen. Eine Portion Eiweiß sorgt beispielsweise dafür, dass Sie lange satt bleiben und somit die gefürchtete Fressattacke verhindern können. Essen Sie kurz vor dem Besuch einen halben Becher Magerquark oder Hüttenkäse.