25 Osterrezepte, die nicht nur Ihr Sixpack lieben wird!

Hier ist der Name Programm: Saltimbocca bedeutet so viel wie “Spring in den Mund” und wird in diesem Rezept “versaut” und nicht klassisch mit Kalbfleisch zubereitet

Zutaten für1 Portion(en) 100 g Blattspinat (tiefgekühlt)

100 ml Milch (fettarm, 1,5% Fett)

100 ml Gemüsebrühe

50 g Polenta (Instant-Polenta)

2 Schweinefleisch (Minutenschnitzel á 60g)

1 Scheibe Parmaschinken

4 Blätter Salbei

1 EL Olivenöl

25 g Parmesan (gerieben)

Salz

Pfeffer Zubereitung Saltimbocca auf Spinatpolenta Spinat mit wenig Heißwasser im abgedeckten Topf erwärmen. Milch und Brühe aufkochen, Polenta hinzufügen, 3 Minuten einkochen lassen, dabei rühren. Die Schnitzel würzen, jeweils eine halbe Schinkenscheibe und 2 Salbeiblätter mit Holzspießen darauf feststecken. Im heißen Öl jeweils 2 Minuten pro Seite braten (auf der belegten zuerst). Spinat abgießen, mit Käse unter Polenta ziehen, abschmecken. Fleisch darauf anrichten.