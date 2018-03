Workout-Check: Kampfsport eFighting im Fitness-Test

eFighting: Kampfsport für Technik-Fans So geht eFighting: Statt gegen einen Sparringspartner oder einen Boxsack wird gegen einen Dummy gekämpft, der durch verschiedene Lichter anzeigt, wo der nächste Schlag oder Tritt platziert werden soll. Nach einer Einweisung in die Kampftechnik und das Equipment ist später nicht mal ein Coach oder ein Trainingspartner nötig.

So lange dauert eFighting: 1 Stunde, anschließend lässt die Konzentration nach

Da geht eFighting: eFighting gibt es an 25 Standorten in Deutschland. Dummys stehen in speziellen Mikro- oder normalen Fitness-Studios. Infos: www.efighting.de. So viel kostet eFighting: um 60 Euro pro Monat oder im Mitgliedsbeitrag enthalten

Fazit eFighting: Intensives Kampfsporttraining, bei dem aber die eigene Rübe heil bleibt. Top für Schnelligkeit und Koordination – davon können selbst Profis profitieren. Spaß ★ ★ ★ ★ ★

Muskeln ★ ★ ★ ✩ ✩

Koordination ★ ★ ★ ★ ★

Ausdauer ★ ★ ★ ★ ★