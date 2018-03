Silvester 2013: Kater am Morgen verhindern

Perfekte Katerbekämpfung ist mehr als Duschen und Schmerztabletten am Morgen danach

Die fette Schlachtplatte haben Sie verschlungen und so eine wirkungsvolle Suff-Bremse in Ihrem Magen installiert. Ein guter Anfang für einen gelungenen Kneip-Abend. So bleibt’s dabei:

20:20 Uhr: Vitamin-B-Pille: Um die Leber auf bevorstehende Höchstleistungen vorzubereiten, supplementieren Sie 50 bis 100 Milligramm B-Vitamine, die helfen beim Alkoholabbau. Ein Mangel an Vitamin B verschlimmert den Kater.

20:25 Uhr: Bier-Musterung: Nicht jedes Bier – auch nicht jedes mit vollem Alkoholgehalt – enthält gleich viel Ethanol (reinen Alkohol). Unterschiede von einem oder einem halben Prozent machen sich im Laufe einer Zechnacht durchaus bemerkbar. Wählen Sie also beispielsweise Pilsner Urquell (4,4 Prozent) statt Schneider Weisse (5,4 Prozent).