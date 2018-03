Hefe- und Schimmelpilz in hohen Konzentrationen: Keime in Fitness-Studios

Sie denken, Ihre Badeschlappen schützen Sie vor Keimen? Unser Testergebnis war quicklebendig

Der Test: In Fitness-Studios nahmen wir 20 Abstriche, die wir im Labor untersuchen ließen. „Wir fanden dort Fäkalbakterien, die nicht mal auf öffentlichen Toiletten vorhanden sind“, sagt Dr. Holger Brill vom Labor für Hygiene und Mikrobiologie in Hamburg. Auch Hefe- und Schimmelpilz konnten in hohen Konzentrationen nachgewiesen werden, Fußpilz nicht: „Vermutlich sitzen jedoch an vielen Schlappen derartige Keime“, so Professor Hans-Jürgen Tietz vom Institut für Pilzkrankheiten in Berlin. Studien zufolge leidet jeder Dritte an Fußpilz. „Diese Keime entwickeln sich nur langsamer als Bakterien und waren deshalb wohl noch zu schwach ausgeprägt für die Analyse.“

Die Gefahren: Selbst wenn Sie anderen Lebensformen gegenüber aufgeschlossen sind, sollte Ihnen das Ergebnis zu denken geben: Wenn etwa Darmbakterien in eine Wunde dringen, kann diese zu eitern beginnen. Fuß- und Hefepilze können Rötungen, Beläge und Juckreiz auslösen. Schimmelpilze sind nur für sehr Immunschwache (zum Beispiel nach Herzoperationen) gefährlich.

Die Fußpflege: Machen Sie Ihrem Fußvolk also Beine! Trocknen Sie Ihre Füße nach dem Duschen gut ab – vor allem in den Zehenzwischenräumen: Da siedeln sich Pilze gern an. „Anschließend lassen Sie Ihre Füße drei bis fünf Minuten lufttrocknen“, sagt Experte Tietz. Zusätzliches Eincremen beugt Rissen vor – der Pforte für Bakterien und Pilze.

Die Schlappenpflege: Pilze werden Sie durch Abspülen mit klarem Wasser los. Einen Großteil der Bakterien beseitigen Sie mit Wasser und Seife. Immunschwache können zusätzlich ein Desinfektionsmittel benutzen. Wegwerfen sollten Sie die Treter nämlich nicht: „Die Schlappen schützen Sie wenigstens vor fremden Bakterien und Pilzen, die im Wasser sind“, so Tietz. Und dank der Tipps fühlen sich in Ihren Latschen ja auch Ihre eigenen Keime nicht mehr wohl.