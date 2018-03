Risikofaktor: Gewohnt, geheiratet, geschieden

Wer schon vor der Hochzeit mit seiner Liebsten eine Wohnung teilt, hat schlechte Aussichten auf eine glückliche Ehe.

Seit 20 bis 30 Jahren sind vormals so genannte wilde Ehen gesellschaftlich akzeptiert und inzwischen auch weit verbreitet. Mann und Frau ziehen ohne Trauschein zusammen und können schon vor der Ehe heraus finden, ob sie zueinander passen oder nicht.

Trotzdem ist so eine voreheliche Gemeinschaft kein Garant für eine glückliche Zukunft nach einer anschließenden Heirat. Die daraus hervor gehenden Ehen werden im Gegenteil sogar häufiger geschieden als solche, in denen die Paare erst nach der Hochzeit eine gemeinsame Wohnung bezogen, berichten US-Sozialwissenschaftler im Journal of Marriage and the Family. Sie befragten 1400 Personen, die zwischen 1964 und 1997 geheiratet hatten.