Multitasking beim Sex

Wenn Sie einmal etwas anderes als Sex im Kopf haben, lassen Sie die Kleine einfach machen.

Es soll ja vorkommen, dass Männer keine Lust auf Sex haben. Einmal im Jahr, oder so. Das sollten Sie Ihrer Süßen aber niemals verraten, sonst wird sie es noch in zehn Jahren gegen Sie verwenden. Machen Sie lieber gute Miene zum heißen Spiel und lassen Sie sich von ihr flachlegen. Wenn’s dann für Sie dabei partout nicht interessant genug wird, nutzen Sie die Zeit einfach anders. Diese drei Dinge können Sie ohne Probleme tun, wenn Ihr Engel Sie gerade vernascht.

Kein Witz. Sex eignet sich prima als Workout. Wenn Sie es <b>im Stehen </b>tun, können Sie sich aus den Beinen heraus bewegen und Ihre Waden trainieren. Die <b>Missionarsstellung </b>bietet dagegen eine wunderbare Gelegenheit für langsame Liegestütze. <b>Wichtig: </b>Zählen Sie die Wiederholungen nicht laut mit.

<a name="2"></a><b>Zunge schärfen</b>

Wenn Ihre Süße auf <B>Dirty Talking </b>steht, ist dies der richtige Zeitpunkt um herauszufinden, worauf genau. Durchforsten Sie in aller Ruhe Ihr Gedächtnis und probieren Sie ein paar Sätze und Bonmots aus, die Ihnen so einfallen. <B>Tipp: </b>Sie müssen nichts zitieren oder zusammenreimen, Goethe und Schiller sind hier nicht gefragt. In den meisten Fällen sind einfache, klare Worte am wirksamsten.

<a name="3"></a><b>Überlegen, was Sie morgen anziehen</b>

Wie oft stehen Sie vor dem Kleiderschrank. Je schneller es gehen muss, desto langsamer kann man sich entscheiden. Nun haben Sie endlich Zeit: Gehen Sie in aller Ruhe ein paar <b>Outfits </b>durch und beziehen Sie den <B>Wetterbericht </b>in Ihre Überlegungen ein (laut einer US-Studie wollen zwölf Prozent der Menschen sogar beim Sex ständig mit neuen Wetterdaten versorgt werden). <b>Wichtig: </b>Fragen Sie Ihre Liebste jetzt besser nicht nach ihrer Meinung zu Ihren Überlegungen.

