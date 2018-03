Kugelhantel-Workout: Kettlebell fürs Ganzkörper-Training

Mit der Kettlebell können Sie auf Kraft, Ausdauer oder Koordination gehen © Escape Fitness Ltd.

Darauf müssen Sie beim Kauf einer Kugelhantel achten

Aus einem Guss hergestellte Kettlebells sind teurer, aber fürs ernsthafte Training die bessere Wahl. Nachteil des nachträglich angebrachten Griffes ist nämlich, dass diese Geräte dann meistens nicht gut ausgewuchtet sind und damit die Gelenke bei schwungvollen Übungen strapazieren können. Bei der Wahl der Oberfläche entscheidet das Gefühl: die Politur ist sehr glatt und rutscht daher leicht, was ein Vorteil sein kann. Eine Lackierung kann bei robustem Einsatz absplittern, wodurch die Kugel rostig werden könnte. Auch bekommen einige leichter Blasen an den Händen, da sich manche Lackoberflächen klebrig anfühlen. Das E-Coat-Verfahren macht die Kugel unerschütterlich und die feine Metallstruktur sorgt für angenehmen Grip, aber auch für den tieferen Griff in die Geldbörse. Achten Sie beim Kauf darauf, dass Ihre Kugel als „ungiftig“ ausgezeichnet ist. Kettlebells gibt es im Sportfachhandel und in Online-Shops wie zum Beispiel auf www.kettlebell.eu oder auf www.kettlebellshop.de zu kaufen.

Die besten Übungen mit der Kettlebell

So trainieren Sie Ihre Kraft mit der Kettlebell: Für einen „Military Press“ hüftbreit aufstellen, die Kettlebell steht vor Ihnen auf dem Boden. Die Kugelhantel mit beiden Händen – rechts ist unten – am Griff aufnehmen, zwischen den Beinen nach hinten schwingen und mit dem Schwung auf die rechte Schulterhöhe führen. Die Hände sind unter dem Kinn, die Kettlebell liegt im „Nest“ zwischen Unterarm und Bizeps, der Ellbogen zeigt nach unten. Linke Hand lösen, rechten Ellbogen seitlich auf Schulterhöhe und den Handrücken nach hinten führen. Aus dieser Position heraus den rechten Arm strecken, das Handgelenk bildet die Verlängerung zum Unterarm. Achten Sie auf eine aufrechte Haltung und eine hohe Spannung im gesamten Körper. Die Kugelhantel zurück auf Schulterhöhe führen, linke Hand zur Unterstützung hinzunehmen und das Gerät abstellen. 5 bis 10 Wiederholungen sollten Ihnen ein starker Rumpf und eine ebensolche Schulter wert sein, dann ist die andere Seite an der Reihe.

>>> Das sind die besten Kettlebell-Übungen

So verbessern Sie Ihre Ausdauer mit der Kugel-Hantel:

Zu den Grundübungen zählt der sogenannte „Swing“. Wählen Sie dazu eine Kettlebell, mit der Sie mindestens 10 saubere Wiederholungen schaffen. Stellen Sie sich hüftbreit auf und drehen die Zehen leicht nach außen. Lehnen Sie den Rumpf mit leicht gebeugten Beinen vor und halten Sie die Kugelhantel mit ausgestreckten Armen in beiden Händen vor dem Körper. Schwingen Sie die Kettlebell auf Brusthöhe in die Luft, indem Sie Ihre Hüfte explosiv strecken und den Oberkörper aufrichten. Dabei das Gesäß fest anspannen! Profis halten das Gerät nur in einer Hand und/oder schwingen die Kugel auch auf Höhe des Gesichts oder gar über den Kopf. Achten Sie auf einen kontrollierten Bewegungsablauf, der Rumpf ist die gesamte Zeit über fest angespannt. Auf diese Weise trainieren Sie nicht nur Ihre Ausdauer, sondern auch den Rücken, Bauch, das Gesäß und die Oberschenkelvorderseite.

So trainieren Sie Ihre Koordination mit der Kettlebell:

Hüftbreiter Stand, halten Sie eine Kettlebell auf einer Seite mit langem Arm neben dem Körper. Setzen Sie einen Ausfallschritt nach vorn, übergeben Sie in der unteren Position die Kugel an die andere Hand. Richten Sie sich wieder auf und wiederholen Sie den Ablauf mit dem anderen Bein, dabei die Kugel wieder zwischen den Beinen durchreichen.

Die wichtigsten Basic-Moves und 8 Workouts mit der Kettlebell finden Sie hier.