Kilokick als Abnehm-Wunderwaffe: Kann ich mit einer simplen Magerquark-Kombi wirklich abnehmen?

Der Kilokick gilt als Geheimwaffe gegen überschüssiges Körperfett, denn er kurbelt die Fettverbrennung und den Stoffwechsel an. Das solltest du unbedingt beachten

Der sogenannte Kilokick verspricht, nachts bis zu einem Kilogramm Körperfett zu verlieren. Dabei besteht er nur aus drei Zutaten: Magerquark, Eiklar und Zitrone. Die Kombination der Lebensmittel soll hierbei besonders förderlich für einen schnellen Abnehmerfolg sein. Ob die Quark-Speise wirklich halten kann, was sie verspricht, haben wir zusammen mit Inga Pfannebecker, Diplom-Ökotrophologin, Food-Journalistin und Kochbuchautorin, herausgefunden.

Was ist der Kilokick?

Das Rezept könnte nicht simpler sein, doch gerade diese Einfachheit und die Kombination aus den Lebensmitteln hat besonders positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel.

Das Rezept:

250 g Magerquark

2 Eiklar (Eiweiß)

Saft von einer halben Zitrone oder nach Geschmack

Süßungsmittel (Xylit oder Erythrit) und Zimt nach Bedarf

Zubereitung:

Zwei Eier trennen und das Eiklar mit einem Mixer so lange steif schlagen, bis es cremig ist. Das Eigelb kann für andere Gerichte aufbewahrt werden. Das Eiweiß unter die Quarkmasse geben und mit dem Saft einer halben oder ganzen Zitrone mischen. Nach Belieben kann etwas Süßungsmittel oder Zimt hinzugegeben werden.

Was bewirkt der Kilokick?

Die Quark-Mischung wirkt unterstützend beim Abnehmen. "Eiklar und Quark machen den Mix sehr eiweißreich, Zitrone steuert Vitamin C bei. Beides kann den Stoffwechsel anregen – Eiweiß, in dem es den Energieverbrauch anfeuert, Vitamin C ist wichtig für eine gut funktionierende Fettverbrennung", erklärt die Ernährungs-Expertin Inga Pfannebecker. Außerdem enthält die Mischung nur zirka 230 Kalorien und kaum Kohlenhydrate (10 Gramm). Das sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel niedrig bleibt. Es wird kaum Insulin ausgeschüttet, wodurch der Körper optimal Fett verbrennen kann.

