Vier Standards: Die fantastischen Vier

Der Binder: Unser wichtigstes Accessoire

Der in den USA als "Shelby" bekannte Knoten eigenet sich bestens für kürzere Krawatten mit schwerem Futter. Er erinnert in Form und Aussehen sehr an den Windsor. Ebenfalls weit verbreitet ist die Bezeichnung "Pratt".

Wichtig: Dieser Knoten gehört zu den "Inside-out-Knoten", das heißt, beim Start schaut die Innenseite nach außen. Dabei liegt das schmale Ende über dem breiten.

Nun das breitere Ende um das schmalere winden und leicht festziehen.

Als nächstes das breite Ende so um das schmale Ende führen, dass die Krawattenvorderseite rechts liegt und nach außen zeigt.

Zuletzt wird das breite Ende von unten durch die Schlinge geführt, um es vorne durch die entstandene Schlaufe festzuziehen.