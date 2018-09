Klitoris stimulieren: So verwöhnen Sie ihren Kitzler richtig

"Die meisten Menschen halten die Klitoris für eine kleine Knospe unter ihrem Hauthäubchen, aber tatsächlich reicht sie weit in den weiblichen Körper hinein", erklärt die US-Sexualaufklärerin Lou Paget. "Wenn Sie Ihre Zunge mit raschen Bewegungen an der Kitzlerspitze entlang reiben, erfassen Sie nicht nur eine größere Zone, Sie stimulieren auch noch Bereiche, in die Ihre Zunge gar nicht vordringt." Falls Sie unsicher sind, fragen Sie nach – noch ist kein Meister vom Himmel gefallen.

So kommt sie zum "Schnurrgasmus" © Aleynikov Pavel / Shutterstock.com

Welche Sexstellung stimuliert den Kitzler am besten?

Die Klitoris mit dem Penis zu stimulieren, ist etwas komplizierter und klappt am besten in Stellungen, bei denen Sie oben sind. Speziell auf Klitoriskontakt ausgerichtet ist eine Variante der Missionarsstellung, die Sie vielleicht kennen: Dazu heben Sie sich weiter Richtung Kopfende des Bettes, bis der Penisschaft für Reibung am Power-Punkt sorgt. Die Liebste wird seufzen. Wenn Sie sich dann kreisförmig in ihr bewegen, anstatt nur zu stoßen (Peniswurzel-Kontakt halten), wird sie stöhnen, da dies die Klitoris noch stärker stimuliert. So treiben Sie die Dame sicher zum Orgasmus.

Kleine Zusatzinformation: Wenn der Druck zu groß wird, zieht sich die Klitoris kurz vorm Big Bang unter die kleine Klitorisvorhaut zurück, weil sie sich überreizt anfühlt. Meistens sehnen sich die Frauen spätestens zu diesem Zeitpunkt nach vaginaler Stimulation, also Penetration. Sprich: Sie möchte Ihr bestes Stück in sich spüren, aber dalli! Die Liebste wird sie förmlich dazu drängen. Wunderbar, Sie erobern die geheimste Zone der Lust!

Vibrato-Effekt: So kommt sie zum "Schnurrgasmus"

Es hat schon seinen Grund, warum Vibratoren so beliebt sind. "Jedesmal, wenn die Haut von etwas Vibrierendem berührt wird, verbreiten sich die Empfindungen über einen viel größeren Bereich, als wenn sie direkt und ununterbrochen stimuliert wird", erklärt Lou Paget, "Sie aktivieren doppelt so viele Nerven mit halbem Aufwand." Wenn Sie das noch mit einer direkten Berührung zur rechten Zeit am richtigen Ort versüßen – z. B. am Kitzler – werden Sie sie wahrscheinlich zum Orgasmus bringen."

Wie macht man das genau?

Entspannen Sie Ihre Lippen und summen Sie eine Melodie. Berühren Sie mit der äußersten Stelle Ihres Kussmundes die Außenseite ihres Kitzlers, die kleine Haube über der Knospe und ihre Schamlippen. Bewegen Sie den Mund langsam um ihren Kitzler. Wenn sie es nicht mehr aushält, tippen Sie rhythmisch mit der Fingerspitze auf den Kitzler oder lecken Sie ein paar Mal sacht über die ganze Klitoris.

