Traumfigur, weiblich: Perfekte Formen

31 Prozent der Männer kommen bei einer Frau mit Löwenmähne in Wallung, Pferdeschwanz oder Zopf ist dagegen total out: nur 2 Prozent werden dabei scharf. Glattes langes Haar turnt immerhin ein Viertel aller Männer an. Der edle Business-Look ein Fünftel. Die Lehrerinnen-Frisur, die streng zurückgekämmten Haare, findet dagegen nur jeder 100te sexy.

Wie der perfekte Busen aussehen soll? Das wurde in der Umfrage nicht erörtert.