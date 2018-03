James der Butler: Wie man einen Knopf annäht

Gute Freundschaften halten ein Leben lang, Knöpfe nicht. Aber die lassen sich wieder annähen.

Unser Butler James zeigt, wie’s geht. Grundsätzlich empfiehlt es sich, eine Auswahl an Knöpfen und Garnen (weiß und schwarz) parat zu haben, auch im Reisegepäck. Bei hochwertigen Hemden findet man Ersatzknöpfe für Manschette und Knopfleiste am unteren Saum. Notfall-Tipp: Verabschiedet sich mal am Hals ein Knopf, trennen Sie einfach den untersten ab und befestigen ihn oben – der knopflose Hemdteil verschwindet ja in der Hose.