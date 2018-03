Überzeugende Worte: Komplimente, die wirken

Du riechst so gut: Was Sie einer Frau am besten sagen, damit Sie dahin schmilzt

In einer Online-Umfrage mit 1618 Frauen haben wir für Sie herausgefunden, was Frauen am liebsten von Ihnen hören möchten. Wenn Sie also mal wieder mit ihr alleine sind und Ihnen die Worte fehlen: Mit diesen Worten können Sie sie bestimmt überzeugen.

58 Prozent: Mhh, du riechst so unglaublich gut 56 Prozent: Ich liebe dein tolles Lächeln 55 Prozent: Du bist das beste, was mir in meinem Leben bisher passiert ist 31 Prozent: Du hast samtweiche Haut 30 Prozent: Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe 25 Prozent: Mit dir kann man Pferde stehlen 14 Prozent: Deine Frisur steht dir prima 11 Prozent: Ich hätte dich viel jünger geschätzt 10 Prozent: Du hast eine Figur wie ein Model 9 Prozent Du kochst besser als meine Mutter