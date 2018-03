Ein Blick sagt mehr als tausend Worte: Kontaktaufnahme mit den Augen

Erwidert Sie Ihren Blick mit einem Lächeln oder einem Blick à la "Ich lasse mich nicht so schnell erobern, aber bitte bitte sprich mich an!", dann sprechen Sie sie gerne an © Shutterstock

Checken Sie die Lage zunächst nonverbal. Lächeln, Blickkontakt analysieren. Wieder lächeln, wieder analysieren – dann entscheiden Bei der Kontaktaufnahme geht es nicht um das Ansprechen, der erste Satz kommt später. Mit den Augen wollen Sie vielmehr erst einmal in Erfahrung bringen, ob Ihre Angebetete überhaupt a) in Stimmung ist und b) etwas für Sie übrig hat – oder eher auf den aufgeblähten Dümmling auf der anderen Seite der Bar fliegt. Also, nicht gleich hin und einen lockeren Spruch absondern, sondern sich zunächst in nonverbaler Kommunikation üben: Stellen Sie zuerst den Blickkontakt her. Lächeln Sie Ihre Herzensdame an. Nur ganz kurz, offen, ehrlich und neugierig. Führen Sie diese Prozedur mehrmals durch. Denn etwa 80 % reagieren beim ersten Lächeln weder positiv noch negativ. Antwortet sie dann mit einem Lächeln, wissen Sie, ob sie für ein Gespräch offen ist. Aber seien Sie ein unauffälliger, aber aufmerksamer Beobachter. Körperhaltung, Mimik und Gestik sagen viel darüber aus, ob die Frau interessiert an Ihnen ist. Manchmal kann ein Lächeln oder eine Handbewegung auch falsch verstanden werden; Sie denken vielleicht, ihr Griff zur Brust wäre eine Aufforderung gleich an Ort und Stelle Maß zu nehmen. Dabei wollte Sie sich einfach nur den zwickenden BH-Träger richten. Und Sie können froh sein, wenn Sie dann nur mit einem blauen Auge davon kommen. Zurückhaltung ist angesagt – warten Sie die richtige Gelegenheit ab. Wenn Sie allerdings sicher sind, dass Sie Ihren Blick zweimal oder mehr auf Sie persönlich gerichtet erwidert hat – entweder mit einem Lächeln oder auch mit dem Blick "Ich lasse mich nicht so schnell erobern, aber bitte bitte sprich mich an!", dann gehen Sie gerne hinüber und sprechen Sie sie tatsächlich an.