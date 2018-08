Kraftausdauer: So verbessern Sie durch Krafttraining Ihre Ausdauer

Pumpen für mehr Puste? Ist bessere Ausdauer durch Krafttraining machbar? Klar! Deshalb sollten auch Ausdauersportler Gewichte stemmen. Plus: Das 30-Minuten-Workout für Zuhause

Ist bessere Ausdauer durch Krafttraining möglich? Ja, das geht! Im Interview erklärt Personal Trainer Sascha Wingenfeld, warum Sie ihr Ausdauertraining mit Kraft-Workouts ergänzen sollten und klärt alle wichtigen Fragen zum Thema Kraftausdauer.

Wer braucht eine gute Ausdauer?

Ausdauer zählt neben Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Kraft zu den Grundkonditionen des Körpers – und steht für die Fähigkeit, eine Leistung lange ohne Ermüdung zu erbringen. Im Ausdauersport unterscheidet man aerobe und anaerobe Ausdauerfähigkeit. Aerob heißt, dass der Großteil der Energie aus dem Fettstoffwechsel gezogen wird. Anaerob meint, dass unsere Arbeitsleistung in stärkerem Maße über die Kohlenhydrat- und Zuckerverbrennung gespeist wird. Im Grunde braucht jeder eine gute Ausdauer — auch Fitness-Sportler wie Crossfitter und Bodyweight-Fans.

Wie kann Kraftsport die Ausdauer fördern?

Indem Sie Ihre Krafteinheit in Form eines gut getimten Athletiktrainings – Stichwort: Intervalle – durchführen. So vermitteln Sie Ihrem Körper neue Belastungsreize zur Entwicklung der Kraft, verlangen ihm jedoch auch erhöhte Herzfrequenzbereiche ab und steigern so die Ausdauer.

