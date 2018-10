Grundübungen: Diese 5 Kraftübungen reichen, um rundum fit zu werden

Hierbei handelt es sich um Übungen, bei der mindestens 2 Gelenke an der Bewegung beteiligt sind. Isolierte Moves wie der Bizeps-Curl gehören also nicht dazu. Generell werden die Basic-Moves mit dem eigenen Körpergewicht oder freien Gewichten ausgeführt. Zu ihnen zählen zum Beispiel die Kniebeuge, das Schulterdrücken, Kreuzheben und Bankdrücken.

"Achten Sie bei der Zusammenstellung der Übungen darauf, nicht einseitig zu trainieren", rät Gamperl. Dem Athletik Coach zufolge konzentrieren sich (zu) viele Männer auf Druckbewegungen und den Oberkörper. "Langfristig kann das zu muskulären Dysbalancen und damit zu Schmerzen und Verletzungen führen", so der Fachmann. Übrigens: Auch optisch kommt es irgendwann nicht mehr gut rüber, wenn die Beine im Verhältnis zum Rumpf wie Streichhölzer aussehen. Halten Sie zudem nicht zu lange an einem Bewegungsablauf fest. Auch die beste Übung sollte nach 8, spätestens 12 Wochen durch eine Variante ersetzt werden. Den besten Effekt erzielen Sie, wenn Sie im ähnlichen Bewegungsmuster bleiben, aber einen neuen Trainingsreiz setzen. Beispielsweise indem Sie Liegestütze mit Schulterklopfen zusätzlich mit erhöhten Füßen ausführen. So fordern Sie den Körper neu und halten auch den Kopf bei Laune. Schließlich ist Langeweile der größte Feind der Motivation.

"Klimmzüge sind einfach die beste Übung für den Rücken, da Sie sehr viele Muskeln in einer Zug-Bewegung aktivieren", sagt der Coach. So kommen neben dem großen Rückenmuskel auch die Muskeln des mittleren und oberen Rückens zum Zug, der Bizeps und die Rumpfmuskeln müssen ebenfalls ran. Tipp: Wer keine Klimmzugstange zu Hause hat, findet auf dem nächsten Spielplatz auf jeden Fall eine Möglichkeit, abzuhängen.

Top-Übung 3: Einbeiniges Beckenheben

Grundübung 3: Einbeiniges Beckenheben

trainiert Beine, Gesäß und Rumpf

Technik und Ausführung: Legen Sie den Kopf und den oberen Rücken auf einen Swiss Ball. Verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf. Heben Sie das rechte Bein so in die Luft, dass es sich in einer Ebene mit dem linken Oberschenkel befindet. Aus dieser Position das Becken hochdrücken, so dass der Körper eine gerade Linie bildet. Kurz halten und zurück in die Ausgangsposition kommen. Im nächsten Satz das Bein wechseln.

Warum ist einbeiniges Beckenheben so effektiv?



"Gerade wer viel sitzt, leidet häufig unter Kreuzschmerzen. Schuld daran ist nicht zwingend der Rücken selbst, oft lösen eine zu schwache Gesäß- und hintere Oberschenkelmuskulatur das Problem aus", erklärt der Coach. Mit einbeinigem Beckenheben fordern Sie gezielt die vernachlässigten Muskeln, damit die ihren Job in der Fortbewegung wieder selbst erledigen und nicht alles den Rückenmuskeln überlassen. Da Sie nur auf einem Bein arbeiten, wird die Herausforderung – auch ans Balancevermögen – noch größer. Zusätzlich sind auch die Bauchmuskeln und der untere Rücken gefragt, um Sie in der Position zu stabilisieren. Kurz: Der Rumpf trumpft bei dieser Übung ebenfalls auf. Sie müssen den oberen Rücken bei der Ausführung nicht zwingend auf einem Gymball ablegen. Ein Stuhl, eine (Park-)Bank oder eine Kiste tun es auch. Und wenn partout keine Erhöhung in der Nähe ist, können Sie die Übung auch als Hüftbrücke auf dem Boden machen. Aber dort ist die Hüfte wesentlich weniger involviert, daher geht diese Abwandlung nur als Notlösung durch.

Anfänger-Variante: Starten Sie zunächst mit beiden Füßen am Boden.

Profi-Variante: Legen Sie sich etwas Schweres wie eine Tüte mit nassen Handtüchern oder einen Sack Blumenerde auf die Hüfte.