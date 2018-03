Darmkrankheiten: Kranker Darm durch Akne-Medikament

Das Akne-Mittel Accutane kann Darm-Entzündungen auslösen

Wer Isotretinoin – bekannt als Accutane – gegen Hautprobleme einnimmt, erhöht sein Risiko auf eine Darmentzündung, so eine Studie. Ärzte sollten sich über die Nebenwirkungen bewusst sein, bevor sie einem Patienten das Medikament verschreiben, so die Studienverfasser. Eine eingehende Beratung sei höchstnotwendig, da das Mittel von Typ zu Typ unterschiedlich anschlägt. Die Studie sei aber kein Grund, Accutane zu verbieten, so Corey Siegel. Der Mediziner vom Dartmouth-Hitchcok Medical Center in New Hampshire hatte für die Studie zwischen 1997 und 2002 insgesamt 85 Menschen untersucht.