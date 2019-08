Griechenland: Das Best-Fashion-Making-Of auf Kreta

Die griechische Insel Kreta ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, wenn es um Urlaubsreisen geht, aber dass sie als Location für Mode-Editorials genutzt wird, kommt nicht so häufig vor. Das war für uns Grund genug, uns mit einem 6-köpfigen Team auf den Weg zu machen, um dort die modischen Trends für die kommende Saison zu fotografieren. Mit dem 5-Sterne-Hotel Blue Palace Resort & Spa im Nord-Osten der Insel fanden wie ein Luxus-Obdach und hatten vom hauseigenen Strand beste Sicht auf den Touristenmagnet Spinalonga, die sogenannte Lepra-Insel. Aber keine Sorge, die Leprakolonie wurde als letzte in Europa 1957 aufgelöst.

Auf dem Bootsanleger des 5-Sterne-Hotels setzen wir die Trends in Szene © Marco Hülsebus

Kreta ein Hahn?

Zyklopen sind wirklich feine Kerle, die lediglich beim dreidimensionalen Sehen Probleme haben. Ihre ausgezeichneten Grillspezialitäten konnte schon der alte Odysseus am eigenen Leibe erfahren. Und auch wir erlebten ungeheuerliche Abenteuer mit ihnen. Der ultimative Kick: Fang-mich-Spielen auf der historischen Lepra-Insel, in Spuckweite unserer Luxus­herberge. Auf Kreta findet man leicht neue Freunde, man muss lediglich die Arme weit öffnen, schon stürmt ein herzlicher Kreter auf einen los. Genetische Gastfreundschaft sozusagen. Die örtlichen Fremdenheime müssen von Sirenen erdacht worden sein, weil man sie nie wieder verlassen möchte! Glasklare Wasserbecken vor jeder Unterkunft betören die Sinne der Reisenden und laden gemarterte Tagelöhner zur Erholung. Die kulinarische Finesse der Insulaner mag weithin bekannt sein, jedoch vor Ort deren Köstlichkeiten zu huldigen ist un­gemein gehaltvoller. Vor allem nach ausgiebigem Raki-Konsum. Diesen Ort der irdischen Freuden wird unser verführtes Gemüt auf ewig mit einer weh­mütigen Melodie lobpreisen. Warum Eulen nach Athen tragen, wenn ein Hahn auf Kreta so glücklich macht?