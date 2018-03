Ahoi, Dalmatien!

Seit vier Jahrzehnten sind die Kreuzfahrten auf nostalgischen Motorseglern, die einst Oliven und Wein bis nach Triest und Venedig brachten, ein beliebtes Ferienangebot an der Ostadria. Wie leicht verderblich die Ware Tourismus ist, bekamen auch die dalmatinischen Schiffseigner, kleine private Familienbetriebe, ab 1991 mit dem Zerfall Jugoslawiens bitter zu spüren. Heute ist Dalmatien mit seinen Regierungsbezirke, Zadar, Sibenik-Knin, Split-Dalmatien und Dubrovnik-Neretva in den kroatischen Staat integiert. Dessen Grenzen sind seit dem Friedensabkommen von 1995 sicher, und damit kehren nun jedes Jahr mehr Urlauber an ihre alten Stammplätze zurück.

Erstaunlich, wieviel hier inzwischen für die Verbesserung der Infrastruktur getan wurde. Überall konkurrieren nun renovierte Hotels und Ferienanlagen, neue Läden, Restaurants, Cafébars und Sportangebote aller Art. Auch die Eigner der kleinen Kreuzfahrtschiffe haben ihre „Oldtimer" flott gemacht, aufwendig modernisiert und verschönert. Die „Sagena" ist zur Freude von Ivo und Teo jetzt wieder die ganze Saison über fast ausgebucht. Dalmatien darf aufatmen, es geht voran.

Gedanken am Morgen im Hafen von Korcula. Es wird Zeit, mich aus dem Schlafsack zu schälen. Im pittoresken Inselstädtchen, das sich als Geburtsort des Asienreisenden Marco Polo (1254-1324) rühmt, sind die Leute schon früh auf den Beinen. Dalmatiner begrüßen den neuen Tag mit Espresso und Plausch in der Cafébar. Dort verrät Aljosa mir auch eine alte Volksweisheit: „Wenn du den Finger ins Meer tauchst, bist du mit der ganzen Welt verbunden." Nichts könnte treffender die in leidenschaftlicher Liebe zur Heimat verankerte Weltoffenheit der Dalmatiner beschreiben.

Auf der „Sagena" haben Mile und Borac bereits die Leinen eingeholt. Unser nächstes Ziel ist die Insel Mljet. Kommst du nach Mljet, wirst du dich verlieben, heißt es. In ihrem Herzen birgt die Nationalpark-Insel ein kleines Naturwunder. Zwei von dichten Pinienwäldern eingerahmte Seen schlummern tags im monotonen Konzert der Zikaden. Nach Sonnenuntergang meldet sich die Nachtigall zu Wort. Glühwürmchen schwirren lautlos durch die Dunkelheit. Mit dem Pendelboote setzen wir über zur Klosterinsel im größeren Veliko jezero. Die Bendiktiner haben sie längst verlassen. Ihr Geist haftet aber noch immer im wehrhaften Gemäuer aus den 12. Jh. Jetzt lassen sich Urlauber an diesem Platz bezirzen. Nur war es nicht Circe sondern die Nymphe Kalypso, die sich in Odysseus verliebte und ihn über lange Zeit in ihrem Zauberbann in einer Felsenhöhle an der Küste von Mljet festhielt. So hat es der griechische Dichter Homer geschrieben.

Auf unserer letzten Etappe nach Trogir ziehen die ersten dunklen Wolken mit einem frischen Wind über der Adria auf. Endlich stellt die "Sagena" ihre ganze stolze Pracht unter vollen Segeln zur Schau. Am liebsten wäre ich noch eine Weile an Bord geblieben und mit gen Norden, ins Kornaten-Archipel gefahren. Kalypsos Liebeszauber wirkt wohl noch immer in ganz Dalmatien.

Autor: Susanne Sachau